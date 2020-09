Tremón impugnará la lista de acreedores del Córdoba CF SAD

Grupo Tremón impugnará la lista de acreedores realizada por el administrador concursal del Córdoba CF SAD, Francisco Estepa, al no aparecer como acreedor de la entidad blanquiverde y ser reconocida, en distintas instancias, no solo como propietaria de los terrenos de la Ciudad Deportiva del Córdoba CF SAD, sino también con la capacidad para desalojar a la entidad blanquiverde de la misma. En un planteamiento en dos direcciones, la impugnación de la lista de acreedores lleva aparejada también una reunión a finales de este mes, según informaron a este periódico fuentes de la constructora, con los representantes de Unión Futbolística Cordobesa SAD para que, desde ahora, el problema histórico que ha sufrido el Córdoba CF SAD con la Ciudad Deportiva no se «herede» por parte de la UFC.

Grupo Tremón informó a Estepa de que, en base a dichas resoluciones judiciales favorables, el canon por uso de los terrenos de la Ciudad Deportiva ha de evaluarse a precio de mercado, que estiman en una cifra en torno a los 500.000 euros anuales. Precisamente, por la falta de acuerdo en su momento con los distintos rectores cordobesistas, tanto en la etapa de Azaveco como en la de Aglomerados, Tremón se fue a los tribunales, en donde progresivamente fueron dándole la razón, abriendo la puerta al desalojo de la entidad blanquiverde de Camino de Carbonell.

En base también a ese canon, desde Tremón se comunicó a la administración concursal que se impugnará la lista de acreedores, ya que desde la constructora se valora que el monto total de la deuda de la «antigua SAD se eleva a una cifra cercana a los seis millones de euros.

A pesar de que hace ya cuatro años se dictó la orden de desahucio del Córdoba CF SAD de la Ciudad Deportiva, desde la constructora siempre se avisó que en su ánimo no está el de solicitar la ejecución del lanzamiento, algo que está en su mano, precisamente, desde hace cuatro años, abogando siempre por un acuerdo con los dirigentes blanquiverdes.

Precisamente, ahora no solo han cambiado los dirigentes, sino también la propia SAD que rige deportivamente el Córdoba CF, por lo que los contactos se han venido produciendo en las últimas semanas. Estos contactos han derivado en el compromiso de una cita a finales de mes, una vez se sepa si definitivamente la UFC SAD competirá bajo el paraguas de la RFEF en la Liga de la temporada 20-21 en Segunda B.

Los terrenos de la Ciudad Deportiva fueron vendidos a lo largo de la temporada 07-08 a Tremón por parte de Arenal 2000 dentro de una operación de venta mucho más amplia. Desde entonces, Tremón ha ido reclamando a la entidad blanquiverde o el desalojo de Camino de Carbonell o, en su defecto, el pago de un canon conforme al precio de mercado. En la última etapa de Azaveco en el club, Tremón llevó a la entidad blanquiverde a los tribunales, que le dieron la razón y ordenaron dicho desalojo, aunque en la etapa de Aglomerados Córdoba la sentencia fue recurrido, aunque dicho recurso fue tumbado en las instancias superiores. Un problema histórico que parece tener difícil solución.