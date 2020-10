Toca cenar en El Arcángel

El Córdoba CF volverá a vivir un final de mercado clásico, es decir, apurando hasta el último minuto para la llegada de las tres incorporaciones deseadas: dos jugadores sub-23 para la banda y para la delantera y un futbolista sénior para el ataque. Este movimiento obligaría a dar salida, en forma de cesión, a Iván Navarro, a pesar de que esta última circunstancia no fue confirmada por Juanito en sala de prensa la pasada semana, limitándose a responder que el club había hablado con el jugador en cuestión y que «este lo sabe».

En cualquier caso, es claro que será el extremo sevillano el que saldría cedido en caso de que el equipo deportivo capitaneado por Miguel Valenzuela lograra incorporar a ese punta diferente que supusiera una competencia para Federico Piovaccari y Willy Ledesma y que, en todo caso, aportara algo más de pegada al conjunto blanquiverde, algo que ha mostrado a lo largo de la pretemporada, excepción hecha del duelo en Algeciras.

Pero a nadie se le escapa que el propio Juan Sabas ha aludido en diversas ocasiones tras los amistosos a «falta de frescura en el ataque» o a ausencia de «claridad» en los últimos metros. Ofrecimientos ha tenido de todo tipo la planta noble de El Arcángel a lo largo de las últimas semanas, aunque siempre con un perfil muy parecido: delanteros veteranos, sin equipo o con un futuro nada claro y que han vivido momentos destacados en el pasado. Por ahí pasan nombres como Dejan Lekic o Carlos Castro, entre otros, futbolistas que no han terminado de convencer a los jefes deportivos del Córdoba CF, máxime teniendo en cuenta que sus fichas no son, ni mucho menos, modestas. Los tiros para Valenzuela, Juanito y su equipo van más hacia jugadores actualmente en Segunda División que se resisten a bajar de categoría a pesar de tener un futuro deportivo a corto plazo entre gris y negro en sus respectivos equipos. Pero la actual incertidumbre por la pandemia, así como las convocatorias de 20 futbolistas, provocan que esos jugadores sean aún más remisos a bajar a Segunda B que en anteriores temporadas. En cualquier caso, las últimas horas pueden hacer cambiar de opinión a esos jugadores, de ahí que en el Córdoba CF se confíe en que estas últimas horas sean decisivas, para bien, para la incorporación de ese delantero sénior.

De hecho, en El Arcángel no se descarta en absoluto que esa ficha sénior que se incorpore, en el último momento, no sea para la delantera y sí para otra zona del campo. Aunque no será fácil.

Diferente caso es el de los dos sub-23 que quiere firmar la entidad blanquiverde. Las primeras opciones para el Córdoba CF son de sobra conocidas. La prmera es Diabaté. El delantero marfileño es ese claro ejemplo expuesto líneas arriba. Le queda un año de contrato y el Mallorca le plantea la renovación y posterior cesión. Sin embargo, él prefiere quedarse en el primer equipo bermellón y, en caso contrario, acordar una rescisión y decidir él su futuro. El riesgo que corre es el de quedarse una temporada entera en la grada o, al menos, tres meses, hasta la reapertura del mercado invernal, el próximo enero. El límite del cierre del mercado de verano y la presión de unos y otros puede romper las posturas de las partes y cerrar un acuerdo que satisfaga a las partes y, paralelamente, al Córdoba CF.

La otra primera opción, dentro de las fichas sub-23, es para la banda izquierda y delantera, pero depende también de esa incorporación sénior, ya que este fichaje implicaría la salida de Iván Navarro y, por consiguiente, tener que fichar a una alternativa a Moutinho. En esa casuística se encuentra el jugador del Sporting de Gijón Berto González.

El asturiano viajó ayer con la expedición del primer equipo rojiblanco, que terminó imponiéndose en el Juegos del Mediterráneo al Almería por 0-1. Un momento dulce para los de David Gallego, aunque no tanto para Berto González, que vio cómo Saúl García daba la asistencia del gol a Djuka para el triunfo sportinguista y constata que tiene difícil encaje en el primer equipo.

De hecho, el Sporting de Gijón comunicó a los agentes del futbolista que veía con buenos ojos la opción de salir cedido -en este caso el Córdoba CF es de los que más interés ha mostrado- visto que el pasado julio renovó por dos temporadas, hasta el 2022, ampliables hasta el 2024. Todo hace indicar que son los representantes del extremo y delantero asturiano los que están controlando los movimientos y decidirán, precisamente hoy, la elección final.

En cualquier caso, esas dos fichas sub-23 no son las que más preocupan en la planta noble de El Arcángel, que parece tener otras alternativas para esos puestos y que también ha visto cómo alguna demarcación del equipo también podría ser cubierta en estas últimas horas. Pero la preferencia fundamental, al menos en el inicio de este último día de mercado, es centrar todos los esfuerzos en la parcela atacante del equipo de Juan Sabas.

La ebullición con la que suelen vivirse las últimas horas del mercado, así como esas dos o tres fichas pendientes de ocupar por parte del Córdoba CF prometen una jornada intensa, como hacía tiempo que no se vivía en la entidad blanquiverde, que en el pasado ya vivió cierres de mercado ciertamente movidos. En el final del mercado de la 20-21habrá nervios y en esta ocasión tocará cenar en El Arcángel.