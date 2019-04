Solo le sirve la victoria

Nueva -y puede que de las últimas- reválida para el Córdoba, que se mide desde las 18.00 horas de esta tarde al Lugo en El Arcángel. La sorpresiva victoria ayer del Extremadura en el campo del Málaga mete al equipo gallego en la zona de descenso y deja fuera a los azulgrana, que marcan ahora la permanencia. Diez puntos son los que separan en estos instantes al Córdoba de la decimoctava plaza que ocupa el equipo extremeño. Por tanto, solo vale la victoria. Todo lo que no sea sumar los tres puntos dejaría al equipo cordobesista pensando más en planificar una temporada en Segunda B que en tratar de salvar la nave.

El equipo de Rafa Navarro tuvo la ocasión en Elche de darle continuidad a la victoria lograda hace dos semanas ante el Mallorca, pero la desperdició con un partido muy discreto en todas sus líneas. Ello fue comentado por el propio Navarro el pasado viernes, cuando reconoció que no terminó «del todo contento» con el «rendimiento de algún jugador». El míster de los blanquiverdes aventuró que se vienen cambios en el once, lo que quedó confirmado ayer por el hecho de que no se diera convocatoria. Todos los disponibles, con las únicas bajas por lesión de Miguel Flaño y Carrillo, están citados en el coliseo ribereño.

Algunas de esas modificaciones en la alineación son obligadas. En el centro de la defensa entrará Chus Herrero por el lesionado Flaño, acompañando a un cuestionado Quintanilla que sigue sin tener un relevo. Menéndez y Fernández serán titulares en los costados de la zaga.

El equipo gallego ganó por 2-1 en la primera vuelta, factor a tener en cuenta para el golaveraje

Podría pensarse que el técnico de Ciudad Jardín tenga en mente un cambio total de sistema a uno con una defensa de cinco integrantes, pero ello fue descartado de forma implícita por Navarro el viernes, cuando aseguró que «a día de hoy, no pienso en volver a poner a Luis (Muñoz) en el centro de la defensa». Repetirá el dibujo de cuatro zagueros con el francés Yann Bodiger por delante junto a Muñoz, en una pareja de centrocampistas que no funcionó en Elche pero que sí le dio mucha consistencia al Córdoba una semana antes, frente al Mallorca. Jaime Romero, que estuvo sancionado la pasada jornada, regresará al equipo, dado que es de los pocos futbolistas que aportan desborde y desequilibrio partiendo desde el extremo. La duda será si lo hace en banda izquierda o a pierna cambiada en la derecha. En ambos sitios ha jugado con Navarro.

DOBLE LATERAL

Más debate genera el otro extremo. Atendiendo a las palabras del míster del Córdoba cabría pensar que Andrés Martín o De las Cuevas podrían visitar el banquillo y dar paso a una solución de emergencia. El joven sevillano tiene más opciones de aguantar en el once, jugando por detrás del punta, mientras que De las Cuevas, en un partido que requerirá de buenas dosis de trabajo en la presión y la resta, podría dejar su paso a Loureiro o Quezada. Navarro podría colocar un doble lateral en una de las dos bandas para cortar las progresiones de los extremos rivales. Teniendo en cuenta que José Carlos Lazo es uno de los atacantes más peligrosos del Lugo y que juega habitualmente en banda izquierda, lo esperado es que Loureiro parta por delante de Fernández en un doble lateral derecho. Si Lazo jugase en la derecha, Jaime Romero cambiaría de banda y el doble lateral sería Quezada y no Loureiro.

Loureiro podría volver al once en el extremo derecho en relevo de Miguel de las Cuevas

Mientras tanto, es seguro el puesto de Piovaccari arriba. El ariete italiano se perdió por sanción el partido de Elche, donde Carrillo fue una isla solitaria y sin brillo. Y ahora tiene la oportunidad de seguir aportando goles al Córdoba.

El entrenador del Lugo, Alberto Monteagudo, tendrá que reconstruir su centro del campo por los lesionados Pita y Seoane -el doble pivote habitual del conjunto gallego-, lo que ha obligado al exentrenador del Lucena CF a convocar a los jugadores del filial Brunet y Álex Rey.

Hay que tener en cuenta que en la primera vuelta el Lugo venció por 2-1 al Córdoba. Ello quiere decir que una victoria blanquiverde por un gol dejaría empatado el golaveraje particular y habría que recurrir al general en caso de empate final en la tabla.

Arbitra Ocón Arráiz, del comité riojano.