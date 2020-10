Sin Samu Delgado y con Valverde tirando de prudencia

El Córdoba CF ha celebrado la última sesión preparatoria de la semana, previa al que será también el último encuentro amistoso de pretemporada, que disputará este domingo, a las 18.00 horas, en el Nuevo Vivero, ante el Badajoz. Un entrenamiento suave, finalizado con el clásico partido de fútbol reducido y con ensayos de jugadas a balón parado para seguir ajustando parámetros para la defensa en estático y que ha estado marcada por las ausencias. La novedad principal la ha protagonizado el propio campo, ya que la plantilla se ha ejercitado sobre el terreno de juego de la grada, una vez recuperado el césped, aunque inicialmente estaba previsto que se utilizara dentro de unos días, lo cierto es que el piso presenta un aspecto sobresaliente.

A la de Djak Traoré y Xavi Molina se suma de Samu Delgado. El conquense sufrió el típico "bocadillo" en el encuentro que disputaron los blanquiverdes ante el Atlético Sanluqueño en El Palmar (1-0) hace exactamente una semana, por lo que Sabas tirará de prudencia con el extremo derecho y, a priori, no viajará en la expedición cordobesista a tierras extremañas. Sí lo hará, aunque no ha terminado la sesión, Carlos Valverde. El utrerano no ha completado la sesión, aunque se prevé que entre en la lista de jugadores que entregue el técnico blanquiverde, esta tarde. Una lista que salvo esos tres futbolistas más la duda de Julio Iglesias, que se retiró en Puente Genil con una torcedura, será la habitual de Sabas durante el periodo previo a la disputa de la competición liguera, que se inicia en ocho días.

La expedición blanquiverde tiene previsto salir de las taquillas de El Arcángel este domingo a las 13.00 horas, para llegar al Nuevo Vivero en torno a las 16.30 horas, 90 minutos antes de la disputa del encuentro. Un amistoso que pasa por ser, además, el de mayor nivel que jueguen los cordobesistas en el periodo de preparación.