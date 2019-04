Sin Pita ni Seoane, menos Lugo

Algo está cambiando y no solo en el Córdoba, ya que el Lugo, próximo rival de los blanquiverdes en El Arcángel también acudirá al coliseo ribereño con necesidades clasificatorias. Obviamente no tan fuertes como las del equipo de Rafa Navarro, pero por primera vez desde su ascenso a Segunda, en el verano del 2012, el Lugo llegará a la ciudad califal con la permanencia comprometida. Y para colmo, lo hará por primera vez sin su casi eterno doble pivote: Carlos Pita y Fernando Seoane.

Hasta ahora, en los cinco enfrentamientos entre el Córdoba y el Lugo en El Arcángel (en la 2014/15 los blanquiverdes estaban en Primera), tanto Pita como Seoane no faltaron a la cita y los dos saltaron de inicio en el conjunto rojiblanco. El primero, formado en el Fabril y uno de los artífices del ascenso a Segunda División, encajó a la perfección con un Seoane formado en el Compostela, pero que llegó al Lugo después de descender a Segunda B con el Gimnástic de Tarragona. Precisamente, Fernando Seoane eligió el Nástic dos temporadas antes cuando tenía contactos muy avanzados con el Córdoba, en concreto con el director deportivo de entonces, Javier Zubillaga, para vestir de blanquiverde. Finalmente, Seoane se marchó a club tarraconense y de allí formó junto a Pita una de las parejas más estables del fútbol de Segunda en el últimos siete años.

Tanto, que siempre han sido titulares en El Arcángel con el Lugo. En la temporada 2012/13 cayeron los gallegos por 1-0, en la siguiente arrancaron un punto (1-1), mientras que en la campaña del regreso a Segunda del Córdoba se llevaron por primera y única vez los tres puntos: 1-2. En las dos últimas temporadas, un 3-3 y un triunfo blanquiverde en plena escalada por aquella salvación histórica.

Carlos Pita, con siete goles, es el máximo goleador en esta campaña del Lugo, a pesar de su demarcación. Hace dos semanas se perdió el duelo ante el Alcorcón por acumulación de amonestaciones, mientras que no pudo actuar ante el Osasuna por un problema en el sóleo del que, al parecer, aún no se ha recuperado. Por su parte, Fernando Seoane lleva casi un mes en el dique seco por un problema en el menisco del que tampoco se ha restablecido completamente, por lo que por primera vez el doble pivote lucense en El Arcángel no será el consabido Pita-Seoane.

Además de la pérdida de consistencia que provoca el no tener a la pareja gallega en la medular, Alberto Monteagudo ha visto cómo se le acumulan los problemas. La venta de Ramón Azeez al Granada en el mercado invernal y la quinta amarilla vista por Sergio Gil ante el Osasuna ha dejado a la plantilla gallega con un solo mediocentro puro: Aburjania. Ante el Alcorcón, por ejemplo, el central Josete tuvo que hacer las veces de mediocentro defensivo, así como algún que otro compañero en otros encuentros, por lo que el Lugo acudirá a El Arcángel con serios problemas en la medular, algo que debería aprovechar un Córdoba que en las últimas semanas, si en algún punto ha mejorado, ha sido precisamente en el doble pivote conformado por Yann Bodiger y Luis Muñoz. El Lugo, en su visita a El Arcángel el próximo domingo, deberá variar el esquema o, como alternativa, deberá reconvertir a un central o un mediapunta en mediocentro para suplir las carencias que sufre en la medular.

Lo que está claro es que el Lugo que llega a Córdoba el próximo domingo, sin Fernando Seoane ni Carlos Pita, será menos Lugo. Al menos no tendrá la consistencia que siempre ha evidenciado en los últimos siete años en el centro del campo.