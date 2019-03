Sin más tiempo que perder

... Para los auténticos, para los fieles, cualquier novedad (fichajes de emergencia o nuevos entrenadores) es motivo de esperanza de un cambio de rumbo de la nave a la deriva que es nuestro Córdoba. ¿Por qué no pensar y esperar que con el último cambio de técnico se produzca ese fenómeno que suele ocurrir cuando llega uno nuevo? Ojalá se cumpla esa norma no escrita de "a nuevo entrenador, victoria segura" Claro que para que eso ocurra hemos de contar con la colaboración del Málaga, y no creo que los boquerones estén dispuestos a participar de esta máxima. Ellos necesitan los puntos tanto como el Córdoba, aunque obviamente para metas bien distintas. No es lo mismo tratar de evitar el descenso al abismo de la de bronce que al ascenso al cielo de la Primera.