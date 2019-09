Sigue sin dominar los partidos

Venció, pero no convenció. Podría ser el titular de los dos partidos del Córdoba CF en casa esta temporada. Ocurrió ante el Granada B, que se puso por delante en el marcador a los 15 segundos y al que ganó de penalti en el descuento. Y también el pasado sábado, sacando los puntos también desde los 11 metros.

El Real Murcia dominó el balón, la ocupación de los espacios y, en definitiva, llevó la manija de la primera parte ante un Córdoba CF replegado, incapaz de retener la pelota y totalmente desbordado en el centro del campo. El doble pivote Manolo-Juanma fue capaz de superar a una medular blanquiverde formada por jugadores en teoría combinativos y con calidad. Imanol García, Javi Flores y De las Cuevas nunca conectaron ni estuvieron sincronizados en el campo.

El técnico navarro Enrique Martín ha cambiado piezas en el centro del campo en cada jornada. Partió con Imanol y Javi Flores en el debut liguero, e introdujo a José Antonio González en Villarrubia de los Ojos. El pasado sábado dio una vuelta de tuerca retrasando a De las Cuevas para darle la titularidad arriba a Owusu con Juanto Ortuño. No destaca por su sacrificio el alicantino, que sufre en demasía cuando el equipo no tiene la pelota. Su físico tampoco es el que era, y ello lo demuestra que haya sido sustituido en los tres encuentros.

Tanto es así que, aún jugando algo escorado a la derecha, fue Imanol y no De las Cuevas el encargado de auxiliar a Fernández, constantemente superado hasta el descanso por Marcos Legaz, un eléctrico y joven (23 años) extremo izquierdo que fue capaz de llegar a línea de fondo, centrar, asistir y combinar con Juanra y Chumbi.

Todo ello fue consecuencia de que la sala de máquinas no funcionó. Lo reconoció al final del partido Enrique Martín. «En el primer tiempo no hemos tenido balón en el centro del campo, aunque teníamos hombres con calidad, pero no tuvimos ni una. Ni Miguel ni Javi han estado muy presentes, perdíamos el balón con mucha facilidad», aseguró el míster de los blanquiverdes, que reconoció que tocará nuevas teclas en la medular en Yecla. El tercer experimento en el centro del campo no surtió efecto. Esta semana se incorporarán a la dinámica grupal Xavi Molina, Djetei y Fidel Escobar, de regreso de su estancia con Panamá. Entonces, Enrique Martín podrá contar con un pivote más específico, ya sea Molina, regresando Fidel Escobar al eje de la defensa; o con el panameño en el puesto de cinco, donde acostumbra a jugar con su selección.

Pero el Córdoba CF no solo venció por el penalti anotado por Ortuño. Isaac Becerra estuvo muy seguro bajo palos y generó mucha seguridad en la zaga. Chus Herrero y Ángel Moreno rindieron a buen nivel y taparon como pudieron la sangría por la banda de Fernández. Aunque Víctor Ruiz estuvo lento y algo torpe. Era su debut y fue sustituido. Martín aludió a un problema de cansancio y asfixia precoz que será estudiado por los médicos. La mejor noticia en la retaguardia fue la aportación de Jesús Álvaro, que apenas sufrió por su costado y fue ganando con el paso de los minutos. En la segunda mitad se incorporó al ataque con asiduidad e incluso trazó una diagonal buscando el centro. Llegó al borde del área y remató a portería, demostrando que tiene margen de mejora y que puede dar mucho a este Córdoba CF en el carril izquierdo.

Aunque la banda zurda fue para Owusu en la segunda parte. Es un futbolista de los que gusta en El Arcángel, agradecido con las filigranas y las bicicletas, alguna de más eso sí, del futbolista ghanés. En la segunda mitad el equipo blanquiverde tuvo más la pelota y el africano se gustó cayendo a banda izquierda y asociándose con Álvaro y con Juanto Ortuño. Ya en la primera mitad había provocado el penalti definitivo, pero con la salida de Miguel De las Cuevas y la entrada de Antonio Moyano y José Antonio González tuvo mucha más libertad en ataque. Fue un tormento para el lateral diestro del Murcia, Álvaro Rodríguez, aunque aún le queda elegir mejor en el pase final. Va sobrado de físico pero debe seguir trabajando para ser más decisivo arriba.

A falta de que llegue el juego combinativo y el dominio de los partidos desde el balón, el Córdoba CF de Enrique Martín demuestra, al menos, que sabe manejarse en terrenos complicados, que resiste bien atrás y que es eficaz y pragmático arriba. No es poco para esta categoría.