Rodríguez Zarza: Descarto absolutamente que haya una administración judicial

El abogado y secretario del consejo del Córdoba CF, Enrique Rodríguez Zarza, ha realizado una rueda de prensa en la que ha cargado duramente contra su antecesora, Magdalena Entrenas. A la que ha definido de "traidora", de "hacerle el trabajo sucio" a Oliver y González y de faltar a su deber profesional. De hecho, ha anunciado que se interpondrá una querella contra la exabogada del Córdoba CF, aún consejera, a la que ha vuelto a reclamar que devuelva el libro de accionistas y dimita como consejera.

Respecto a Carlos González, Enrique Rodríguez Zarza ha asegurado, categórico, que "la vuelta de González sería nefasta para el Córdoba CF". De hecho, ha llegado a asegurar que el expropietario del club habría sacado 3 millones de euros de sus arcas para pagar deudas de sus empresas, utilizando primas por ascenso.

En cuanto a las deudas y el embargo exigido por Luis Oliver, el abogado del club ha afirmado que "reclama una deuda que no procede. Se ha amparado en unos pagarés que fueron renovados. El club no pagará ni un solo euro que no corresponda a Oliver. Además, el mismo día que se fue del Córdoba CF se llevó 375.000 euros de la entidad sin aprobación del presidente, a través de Teo Brea. La entidad no le debe más de 2,75 millones de euros. Es falso que esa deuda se la deja el club".

ASÍ HA TRANSCURRIDO LA COMPARECENCIA

13.19: Finaliza la rueda de prensa de Enrique Rodríguez Zarza.

13.16: “No me consta que Endesa vaya a cortar la luz. No me consta que sea cierto pero no llevo las finanzas del club. Si Entrenas tiene constancia de cualquier actividad delictiva de León (millón de euros por la ciudad deportiva) debe ir al juzgado y denunciarlo. Si existiera debería analizarse, pero no me consta”.

13.14: “Consignar parte del dinero a González en la justicia podría ser una recomendación, podría ser viable”.

13.07: “No temo que haya administración judicial porque no me consta que se haya pedido. No tengo ningún tipo de temor al respecto. Tiene que haberla pedido alguien y haberse acreditado bastante las cosas. Es una medida que debería ser cautelar para que fuese con carácter inminente. Descarto absolutamente que haya una administración judicial del club en un plazo corto de tiempo. El Córdoba CF es de quien lo compró. Es mentira que el club no se haya pagado. León ha puesto, con las empresas que lo hayan comprado, 5 millones de euros. Yo con ese dinero me apaño una jubilación. Me parece que las manifestaciones de Entrenas sobre que León no ha puesto un duro son falsas. Si se entiende que el que va a cobrar puede coger un avión e irse al Caribe, para evitar que ese dinero se pierda, se tomarán las medidas oportunas. La querella a González se interpondrá próximamente. León ha avalado los pagos para pagar el resto del precio de la compraventa. Alguien que pone 5 millones para pagar un club no es un tieso. Quien ha desarrollado estas calumnias y noticias con intención de desequilibrar el estatus de la administración de Jesús León...No creo que sea un tieso. Para que el club sea de otra persona tendrá que ser la justicia la que lo diga. Las sentencias ponen orden en esta vida. De momento el Córdoba CF es de Jesús León y de sus sociedades”.

13.05: “No soy el director financiero de la entidad. El Córdoba se ha inscrito dentro del plazo legal que establece la legislación y con total normalidad. Otra cosa es que otra señora se ha encargado de generar una alarma sobre falta de tesorería. Entrenas dice que está velando por los intereses del club. Y a los dos minutos dice que no tenía información mercantil del club porque no se la daban, y que León tiene una gestión opaca. Dijo que en marzo no se fue porque la situación era delicada. Y poco después dijo que no tenía información del club. Cuando ha dejado de cobrar porque le han echado dice que reniega del club y que su presidente era un golfo. Ella se debe a su cliente. No se puede ir con el contrario, no es de recibo. ¿Si no estaba conforme con León por que salía en todas las fotos?”.

13.03: “Es falso, absolutamente falso que el club haya vendido el 15% de los derechos de Andrés Martín. Es mentira esa operación concreta, es falsa, otra de las mentiras de esa señora (Entrenas). Lo que me consta es que esa operación en concreto, y lo he podido constatar, es falso. Está documentado que no es así, lo he podido ver personalmente”.

13.02: “El club está trabajando para atender todas su situaciones financieras. Las atenderá todas o las renegociará. El club trabaja para sanear las cuentas y poner orden en el pequeño caos que había organizado por toda esta situación. Nuestro planteamiento es entrar, poner orden en las cuentas, subsanar errores y pelear hasta el último euro que corresponda al club. Vamos a arreglar las reclamaciones a Carlos González. Reclamaremos los intereses del Córdoba. Tiene derechos de cobro no pagados. Hay dinero, inicialmente el club está bien, se está trabajando para mejorar la situación”.

13.01: “No me preocupa absolutamente nada el planteamiento que puede iniciar Carlos González. Si considera que tiene que reclamar el impago e irse a la justicia. En los juzgados se resolverá. Cuando formalizó el contrato de compraventa, sabedor de las tropelías que ha cometido en el club, puso cláusulas abusivas y nulas. Se van a impugnar esas cláusulas. El club le va a reclamar hasta el último euro de los daños y perjuicios de esa presunta administración judicial que se ha producido”.

13.00: “A Oliver no le corresponde cobrar ese dinero, estoy convencido que la reclamación será beneficiosa para el Córdoba CF, y tendremos ese presupuesto para contratar futbolistas y para que al club le vaya bien”.

12.59: “Existe un procedimiento cambiario en la instancia 7 de Córdoba. Vamos a presentar la deuda originaria que existe y lo que se ha abonado ya. Es una estrategia procesal que estamos desarrollando y que no queremos hacer pública aún. Parte de la deuda se le ha pagado a Oliver. Se le está pagando, se le ha pagado y se ha renovado con pagarés nuevos”.

12.57: “García Amado es un consejero que ya no está. No me consta nada al respecto. Si no ha dimitido seguirá como consejero, sin problema alguno. No tengo ningún problema con él y la entidad tampoco. Nos consta que ha estado en el ámbito de doña Magdalena y que ha mantenido reuniones dentro de este complot. Nos consta que tiene una connivencia con ellos. Pero el club no va a acometer acciones legales contra García Amado”.

12.57: “El consejo le dio facultades al club para que ejecute todas las acciones oportunas en beneficio de la entidad. Se va a oponer a pagar deudas que no correspondan pagar al club. Y pondrá las querellas oportunas ante todas las personas que se hayan llevado indebidamente dinero de la entidad”.

12.54: “Estamos jurídicamente en una situación muy interesante, a nivel profesional me divierto mucho con estos casos. El club va a denunciar a Entrenas por deslealtad profesional, apropiación indebida y revelación de secretos de la entidad. Se le va a denunciar para que restituya el libro de socios, y para pedirle daños y perjuicios por sus manifestaciones públicas. Le hago un llamamiento para que dimita y entienda que sus horas en el Córdoba CF están acabadas. Si no dimite, el club en su momento oportuno hará una junta de accionistas para cesarla como consejera. El club no tiene necesidad de convocar una junta por este motivo. Para nosotros Magdalena es un mosquito que hace ruido. Tenemos tranquilidad absoluta. Seguiremos una actuación judicial que no vamos a revelar. Respecto al consejo tenemos un problema. No podemos convocarlo con una persona que revela secretos profesionales, puede poner en peligro al club. Tiene un profundo desconocimiento del derecho, pidiendo papeles que no le corresponde tener. No están los consejeros para solicitar documentos que generen revuelo en la entidad. No queremos que obtenga información, la airee y cometa más delitos. El club tiene un consejero delegado con potestades amplias. León tiene todos los poderes de representación del club. Puede trabajar sin necesidad de convocar consejo ante esta grave situación extraordinaria que ella misma ha creado. Puede acometer todas las acciones necesarias para mantener las garantías de estabilidad de la sociedad hasta que el problema jurídico quede resuelto”.

12.52: “Respecto al embargo del club por la deuda de Oliver. Él sabe que reclama una deuda que no procede. Se ha amparado en unos pagarés que fueron renovados, que la deuda no está en vigor y que ha obtenido remuneración por parte del club para satisfacer la deuda. Una parte. La otra no. El club no pagará ni un solo euro que no le corresponda en favor de Luis Oliver. La deuda que reclama judicialmente la tiene renovada con pagarés, documentados. Además del dinero renovado, el mismo día que se fue del club se llevó 375.000 euros de la entidad sin aprobación del presidente, a través de Teo Brea, para cobrarse un dinero. Se le puso una querella por esa transferencia y posteriormente se llegó a un acuerdo para que ese dinero transferido fuese a cuenta de la deuda por la gestión deportiva que realizó y por la permanencia en Segunda. La entidad no le debe más de 2,75 millones de euros. Por media temporada. Esa deuda es falso que se la deba el club. Jurídicamente no voy a permitir que ese dinero le llegue a esa sociedad. Acudiremos a la vía civil o a la penal. Lo que se le debe se le va a pagar, y lo que no se le deba no”.

12.50: “Entiendo que la vuelta de Carlos González sería nefasta para el club”.

12.45: En abril presentó Entrenas la querella. En mayo se le archiva y en julio presenta un recurso contra la sentencia. Dijo que en marzo se le había quitado la venda, pero el mes pasado presentó un recurso para que no se archive la querella, el 5 de julio. Es falso que dijera en rueda de prensa que había quitado la querella. En julio presentó un recurso. Lo que ella no sabe es que desde marzo León tenia constancia de que trabajaba a sus espaldas para destronarle de la presidencia. Desde el mes de marzo es la última minuta que se le paga. Cuando dice que se ha jugado su patrimonio por el club es nuevamente falso. No ha puesto un euro en el club. Lo único que ha hecho es cobrar y llevarse los dineros, bien cobrados, seguramente. Ha cobrado su trabajo hasta el último día. Cuando vio que el barco se iba a pique se fue con sus enemigos y se le echó con una patada en el culo. Cuando te están preparando la cama lo mínimo que se puede hacer es cortar las cabezas”.

12.38: “Es absolutamente falso que el Córdoba CF vaya a desaparecer, utilizando documentación de los que eran sus clientes para crear una alarma social. Todo ello provocado con el único interés de ser presidenta del club. Dijo que en marzo se le cayó la venda de los ojos. Dice que fue recibida por Oliver en Extremadura de forma bochornosa. Sin embargo, la recibió a pie de campo, con risas y con sonrisas. Ya estaban hablando y tratando en el ámbito personal. Dijo que había llegado allí y que nunca le habían tratado igual de mal. Es falso. A pie de campo ya estaban negociando descabezar a Jesús León del club y quedarse ella de presidenta con Oliver y González. Entrenas conoce la situación personal de Jesús León, los entresijos de la compra del club, los problemas financieros de la entidad y la situación de la compraventa desde el primer día”.

12.33: “Se le han pagado todas las minutas y ella ha llegado al club para promocionarse a ella y a su bufete. Si dice que el club le ha costado el dinero, con todo mi respeto es una falta absoluta a la verdad. Tienes una representatividad social que solo te la da el fútbol. Es un deporte que es una droga y cuando la pruebas no quieres salir de ella. Esta señora, movida por una ambición desmedida, no ha sabido valorar sus intereses como letrada del club y de Jesús León. Ha traicionado y hecho actos deshonestos y desleales al club y a su presidente. Se ha apropiado de un libro que le ha sido requerido judicialmente y que no devuelve porque no le da la gana. No está autorizada por el club a seguir siendo depositaria del libro de socios. Para devolver las acciones a González deben ser pignoradas en el libro de socios. La señora Magdalena lo que está haciendo es un favor a don Carlos González y un trabajo sucio para él. En contra de los intereses del que fue su representado, Jesús León, colaborando con su contrario y enemigo. En el mes de marzo consideró que León no tenía fondos para acometer la temporada. Las ratas son las primeras en abandonar el barco. Se puso en manos de Luis Oliver y entendió que ella, como futura presidenta del club, iba a hacerse cargo de la entidad. Oliver vendrá a ocupar el puesto de director general, González el propietario pero no podrá ocupar cargo en el club, y a quien ponemos de presidenta es a Magdalena. Ya había probado la miel de sus labios y lo había intentado con Manolo García Quirón. Ya ha intentado por varios medios quitar a Jesús León y quedarse ella como presidenta”.

12.26: “Consideramos que las noticias que están apareciendo han causado un grave perjuicio al club. Queremos aclarar las manifestaciones de Magdalena Entrenas la semana pasada. Que, además, ha sido abogada del club, ya no lo es, gracias a Dios. Consideramos que sus declaraciones son una gran traición al presidente y al club que le contrató como abogada. Esta señora ha sido abogada del club y su condición de abogada del club no se pierde nunca. Que se le haya rescindido su contrato a ella y su bufete no les desvinculan de sus deberes con sus clientes, el Córdoba CF, Jesús León y sus sociedades. Es falso que diga que no ha sido nunca abogada de León. Hace año y medio se nos contrató para hacer un informe jurídico sobre una reclamación abierta por la LFP sobre la gestión de Carlos González al frente del CCF. Acciones que ponían en gran perjuicio a la entidad y que los órganos consideraban que eran constitutivos de delito. A Zarza Abogados se nos pidió que estudiásemos si había delito, el perjuicio al club y en qué medida serían perseguibles esos delitos. Carlos González podría haber cometido delito de administración desleal y desvío de fondos a sus sociedades. Personalmente, la opinión que le manifesté al club es que Carlos González había desviado 3 millones de euros al club para sus sociedades personales y el pago a Prasa por la compraventa del club. En nuestra opinión, las sociedades de González había comprado a Prasa. Había primas por el ascenso hasta 3 millones de euros, y llegados a los plazos de vencimiento González había desviado dinero del club a sus sociedades, a través de contratos falsos o simulados para llevarse el dinero a su patrimonio y pagarle a Prasa con la prima por el ascenso. Había cogido el club, tenía embargadas las accionas del club por sus deudas personales, sacó dinero del Córdoba para pagarle a Hacienda. Autoconcediéndose un préstamo a 10 años y con intereses irrisorios. Afectando a la tesorería del club. El informe se puso a disposición de Jesús León y Luis Oliver, y en manos de Magdalena Entrenas, que ya trabajaba en colaboración de Jesus León, representando sus intereses en el club. Se nos citó con el abogado de González para tratar la restitución del dinero a las arcas del club. En esa reunión doña Magdalena representaba los intereses de Jesús León. Se negoció la rebaja del dinero que León adeudaba a Carlos Gonzalez por la compraventa. Cuando comparece diciendo que nunca ha sido abogada de Jesús León está mintiendo. Entró al club como consejera representando a una de las sociedades de León. No fue hasta mucho después cuando fue una consejera independiente. Hay que ir desmontando las mentiras y falsedades de esta señora. Ella dice que está en el fútbol por el cordobesismo y por el Córdoba CF. El fútbol es un espectáculo que atrae millones de audiencia, es un escaparate al público para proyectar su figura profesional y su despacho de cara a los ciudadanos de Córdoba”.

12.25: “Estoy en calidad de abogado del Córdoba CF. Para tranquilizar a la afición y a los socios, y para clarificar la situación jurídica de la entidad, así como para resolver las dudas legales sobre la situación jurídica del club”.

12.24: Comienza la comparecencia de Rodríguez Zarza.

12.22: Gran expectación en la sala de prensa de El Arcángel. Más de 15 periodistas.

El abogado y secretario del consejo de administración del Córdoba CF, Enrique Rodriguez Zarza, comparece desde las 12.20 horas en El Arcángel. Tras la rueda de prensa de la semana pasada de su antecesora en el cargo y aún consejera del club, Magdalena Entrenas, se espera que Rodriguez Zarza dé una respuesta a sus planteamientos.

Además, el otro tema tque está previsto que aborde Rodríguez Zarza es la demanda por administración desleal contra el anterior máximo accionista, Carlos González, dentro de la batalla judicial entre el empresario canario y el propietario actual, Jesús León.

Sigue en directo la comparecencia de Rodríguez Zarza.