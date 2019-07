Serrano: "Tienen que venir dos delanteros y dos extremos, eso seguro"

El director deportivo del Córdoba, Alfonso Serrano, ha comparecido este viernes ante los medios para presentar a Edu Frías y Víctor Ruiz, dos de los fichajes de este mercado veraniego. Serrano ha dejado algunas pinceladas de la planificación deportiva esta pretemporada y de las zonas del equipo que necesitan de un mayor refuerzo, tras la llegada de nueve incorporaciones hasta ahora.

Cuestionado sobre cómo se reparte el trabajo con el secretario técnico, Jorge Rodríguez de Cózar, y con García Amado y Jesús León, ha explicado que “básicamente Jorge tenía una base de datos, yo tenía otra, hablamos con el míster de las necesidades que podíamos tener de cara a la próxima temporada, analizamos jugadores, perfiles, hacemos filtros y decidimos entre todos”.

El director deportivo del Córdoba se ha mostrado “contento” con los nueve fichajes realizados, y ha explicado que “estamos reforzándonos desde atrás hacia adelante, pero lo más difícil es firmar a gente de arriba y es lo que más le va a costar a todos los equipos. Veremos las distintas opciones que tenemos, las valoraremos e intentaremos acertar en la zona de arriba”.

Aunque ha rechazado dar una “cifra concreta” de los fichajes que quedan por cerrarse, ha matizado que “el equipo va a ser completamente nuevo, y queremos ver a los chavales que tenemos en las categorías inferiores y, a partir de ahí, tener una mejor valoración. Cuesta acoplarlo, adaptarlo y ponerlo en marcha, y eso es complicado”. Eso sí: “Tienen que venir dos delanteros y dos extremos, eso seguro. En el centro del campo tiene que venir algún jugador más”.

RENOVACIONES Y SALIDAS

“No me gusta hablar de nombres propios. Hay gente con la que estamos hablando y gente que no. Gente que nos gustaría que continuara y otra que, en principio, no le hemos pasado ninguna oferta. Esperemos que se puedan concretar los que nos interesan y, a partir de ahí, cerrarlos cuanto antes”, ha expresado Serrano sobre los jugadores que aún tienen contrato.

Precisamente minutos antes de la rueda de prensa el club anunció la salida pactada de Alberto Quiles, que tenía contrato hasta 2020. “Con Quiles hemos llegado a un acuerdo de mutuo acuerdo por ambas partes. Tenemos 16 fichas de profesional solo, y tenemos que medir donde hacemos las inversiones importantes”.

No obstante, los dos porteros que tienen contrato de la pasada temporada, Alberto y Marcos Lavín, “se incorporarán a la disciplina el próximo lunes y, a partir de ahí, buscaremos la mejor salida para ambas partes”.

Finalmente, preguntado por los jugadores que comenzarán la pretemporada el próximo lunes, Alfonso Serrano ha indicado que “estamos hablando con Rafa Herrerías y los chicos que llevan las categorías inferiores. El míster quiere entrenar con 22-23 jugadores de campo, nos coordinaremos con las categorías inferiores para ver qué jugadores nos pueden aportar en pretemporada. Nos vamos a regir por lo que digan los técnicos del filial”.

VÍCTOR RUIZ: “QUE POR MI LADO NO PASE NADIE”

Por su parte, Víctor Ruiz se ha definido como “un central/lateral zurdo con bastante buen golpe y bastante proyección al ataque. En defensa, que por mi lado no pase nadie. Así me defino”.

“Me atrae el proyecto de ascender, que es muy importante, se está haciendo un proyecto con un buen equipo y le doy gracias al club por adoptar por mí. Me considero un chico humilde, bastante competidor y que se deja la piel por el escudo”.

El defensa ha destacado que “la propuesta del Córdoba fue la primera opción, el proyecto deportivo es magnífico y mi decisión de venir fue la mejor que pude tomar. El objetivo es ascender, y lo vamos a lograr”.

EDU FRÍAS: “EL PROYECTO ES MUY PROMETEDOR”

“Es un placer pertenecer a este gran club, no lo pensé mucho desde el primer momento que se me propuso. El proyecto que se está haciendo es muy prometedor y a ver cómo va la temporada, esperemos que vaya como todos queremos”, ha comentado el portero Edu Frías.

“Me considero trabajador, con muchas ganas de aprender y seguir creciendo. No he coincidido con Isaac Becerra en ningún partido, pero le conozco, es un gran portero, toca aprender lo máximo de él, venir a competir, y el míster ya decidirá quién juega”.