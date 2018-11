Será un sábado extraño

Javier Flores Santacruz regresa a su casa, aunque sea de manera momentánea y militando en el equipo rival. Parece mentira que después de más de siete años de su abrupta salida del Córdoba no haya habido oportunidad de presenciar las evoluciones del mago de Fátima aunque fuera vistiendo otra elástica. Hubo alguna opción en el pasado, pero por unas causas u otras nunca se pudo ver al mediapunta cordobés sobre el terreno de El Arcángel. El sábado, si no hay ningún contratiempo, volverá a pisar el coliseo ribereño.



Ya lo pudo hacer antes y volviendo a vestir la camiseta cordobesista. Fue en la temporada del ascenso a Primera, precisamente, cuando se lesionó Carlos Caballero y el club buscó una alternativa en su puesto al madrileño. Las conversaciones estuvieron muy cerca de cuajar, pero finalmente Javi Flores no regresó a El Arcángel.



En su despedida, en agosto del 2011, y bajo la amenaza de un expediente de regulación de empleo lanzada por la entidad blanquiverde, a la que acababa de llegar Carlos González y que estaba inmersa en el proceso concursal, el de Fátima concedió una entrevista que apenas ha perdido vigencia.

Unos meses antes, Salinas pronunció aquellas palabras por defender al futbolista de los pitos de su propia afición. «Desde el primer momento Lucas -Alcaraz- confió en mí. Le devolví la confianza jugando, haciendo el trabajo que pedía y él lo sabe. Siempre se lo he agradecido, porque su confianza ha sido importantísima en estos dos años, que han sido difíciles en cuanto a ambiente en el estadio. Llegó a decirme antes de un partido: ‘Hoy no te quito ni aunque te partas la tibia y el peroné’. Se lo agradeceré siempre», recordaba el futbolista cordobés, que también vivió momentos difíciles en el club, justo en aquella última etapa. «El año pasado fue muy difícil. No cobramos ni la mitad de nuestro contrato algunos jugadores. Fueron muchos meses sin cobrar y creo que se nos engañó. Se nos dijo que cobraríamos, que a ningún trabajador le iban a hacer quita. Se nos juró y perjuró que los contratos no se iban a tocar y que no habría quitas. En eso nos han engañado», se lamentaba un Javi Flores al que se le comentaba que «un amigo me dijo ayer que volverá a El Arcángel, hará un gran partido y le marcará al Córdoba dos goles». El de Fátima dibujó la única sonrisa en toda la entrevista: « Ojalá, porque eso querrá decir que estoy jugando en un equipo. Pero me gustaría hacer eso contra otros equipos. Contra el Córdoba sería un partido muy diferente, muy raro para mí, una sensación extraña». Sí, será un sábado extraño para muchos.