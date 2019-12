El Sanse y un pasado agridulce

El Córdoba CF se enfrenta a la UD Sanse, colista del Grupo I en Segunda B, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Inicialmente, podría parecer que el conjunto blanquiverde tendría poco en común con los madrileños, pero haciendo un repaso a su plantilla aparecen nombres que recuerdan algún momento de no muy grato recuerdo, pero también otros que hacen florecer momentos inolvidables e incluso alguna curiosidad de hace tres décadas, como que ser el rival con el que se estrenó con la elástica cordobesista Paco Jémez, en febrero de 1989. Y además fue el mejor del partido. Nombre por nombre, la UD Sanse obliga a mirar hacia atrás en el pasado blanquiverde.



Jonathan Bijimine

Con solo 20 años recaló en el filial del Córdoba para su aventura en Segunda División B. Sus 1,91 y su juventud prometían y, de hecho, jugó 29 partidos, todos como titular, en su campaña de estreno como blanquiverde, anotando seis goles. Jugó en varias demarcaciones en el filial cordobesista, pero su futuro estaba localizado en el centro de la zaga. En aquella temporada llegó a debutar en Primera, en la última jornada y ya con el equipo descendido, aunque era una clara muestra de que su futuro estaba en la titularidad en la categoría de plata del fútbol español. Sin embargo, todo se torció en febrero del 2017, cuando dio positivo tras un pequeño accidente de tráfico, lo que confirmaba algo ya sabido: su vida fuera del fútbol no era la más recomendable, por lo que aquel verano salió de la entidad blanquiverde. Jugó en el extranjero, también en el Logroñés, y el pasado verano recaló en la UD Sanse, en donde es titular, ya que ha contado para los dos técnicos que ha tenido el club madrileño en esta temporada en la que parece centrarse.



Adrián Trabazo

Está cedido en el Sanse por el Córdoba CF, tras descartarlo el pasado verano Enrique Martín, a pesar de utilizarlo con asiduidad durante la pretemporada. El centrocampista sevillano llegó a la entidad blanquiverde la pasada campaña y se hizo habitual en el segundo equipo cordobesista, en el que fue fundamental en la temporada 2018/19.



Íñigo López

Quizá una de las caras con las que se identifica uno de los momentos más duros y tristes de la entidad blanquiverde en los últimos años, la decepcionante campaña en Primera División, en la 2014/15. A sus 37 años se ha visto inmerso en la operación Oikos y tras abandonar el Deportivo de La Coruña firmó por la UD Sanse. El Córdoba CF le fichó para la temporada del regreso a Primera con la idea de que aportara experiencia al grupo, aunque nunca llegó a firmar una actuación mínimamente aceptable en los 21 encuentros en los que vistió la blanquiverde. Empezó como titular en el club madrileño, condición que ha perdido en los últimos meses.



Álvaro Zazo

Para terminar, dos curiosidades. La primera, Álvaro Zazo. El centrocampista ofensivo, a sus 37 años, también afronta la recta final de su carrera en el club madrileño y hace casi una década estuvo a punto de firmar por el Córdoba CF. De hecho, en febrero del 2010 estuvo a prueba durante una semana cuando el conjunto blanquiverde era entrenado por Lucas Alcaraz. Zazo llegó después de rescindir con el Rayo y un largo periodo de inactividad le pasó factura, por lo que la entidad blanquiverde decidió no incorporarlo, aunque llegó a entrenar durante una semana en la ciudad deportiva con el grupo.



De Tomás

Un apellido, tres nombres. El primero, conocido para la afición blanquiverde. Raúl de Tomás llegó cedido al Córdoba CF por el Real Madrid en la temporada 2015/16. Anotó seis goles porque nunca fue titular y le cerraron el paso Xisco, con ocho tantos, y un tal Florin Andone, que pasó de la veintena de goles. Con todo, en las tres siguientes temporadas (una de ellas en primera) marcó 56 goles con el Valladolid y el Rayo y actualmente milita en el Benfica. Su hermano Rubén, intenta abrirse camino a sus 19 años en la UD Sanse, con la que ha disputado esta temporada 212 minutos. Hay un tercer De Tomás: Beni, el padre de ambos y que militó en el Sanse en los años 80. Allí se cruzó con el Córdoba CF en un par de ocasiones: en El Arcángel cayó por 5-1 y en San Sebastián de los Reyes también perdió, por 0-1, con gol del defensa Ramón en propia puerta.



Josico

Finalmente, el recuerdo más agradable para el Córdoba CF se encuentra en el banquillo de su rival copero, mañana. José Joaquín Moreno verdú tomó las riendas del Sanse hace siete jornadas y aún no conoce la victoria con los madrileños, con los que ha conseguido arrancar apenas un par de empates, el último, en el campo del Inter de Madrid, la pasada jornada. Josico se verá las caras con el Córdoba CF por primera vez desde que hace algo más de cinco años el conjunto blanquiverde lograra el ascenso a Primera en el Gran Canaria. Tras el duro golpe asestado por el equipo entrenado entonces por Albert Ferrer, el técnico manchego regresó al filial canario, con el que no pudo evitar el descenso a Tercera División en la 2014/15. A partir de ahí salió de la entidad insular e inició un periplo que le llevó por equipos como el Jumilla, Atlético Baleares o Elche, entre otros, con suerte desigual. Pero mañana, en Matapiñonera, seguro que a Josico no se le olvida aquel 22 de junio del 2014.