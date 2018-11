Sandoval: "Cuando este club intenta hacer las cosas bien, al final las hace mal"

El ya exentrenador del Córdoba, José Ramón Sandoval, pasó ayer por los micrófonos de Canal Sur Radio. En referencia a su destitución, producida el pasado domingo, Sandoval afirmó que «todas las heridas cicatrizan, pero la mía está todavía muy abierta». Y apeló a su sentimiento de «pertenencia» al club blanquiverde, ya que dijo sentirse «cordobesista».

La entrevista dio para mucho, y se analizó su no continuidad en verano y su postrera llegada, a pocas semanas de dar inicio la competición. Para el de Humanes todo ese proceso es «el expediente X que tiene este club», ya que «cuando se intentan hacer las cosas bien se le dan la vuelta para hacerlas mal». Indicó que «lo que menos me gustó fue la filtración del tema económico, para quitarme un poco el prestigio que había ganado ante mi afición». Y negó que las diferencias fuesen económicas, ya que «al final la verdad tiene un sentido, y el juez es el tiempo. Y ese juez me puso otra vez aquí». Entrando ya en el análisis de su segunda etapa en el Córdoba y de su reciente despido, Sandoval dijo que «los resultados no nos han acompañado, por desgracia. Pero me quedo con una cosa. Cuando llegué al Córdoba la gente se transformó, le daba igual ganar que perder, se emocionaba y se sentía orgullosa de su escudo».

No obstante, reconoció que «después del partido de Albacete ya empezó la rumorología sobre mi situación, los capitanes tuvieron que salir a defenderme en público. Rafa Berges me dio tranquilidad y me dijo que teníamos que seguir trabajando. Pero mi cese viene desde mi presidente, no desde mi director deportivo». Sandoval considera que podría haberle dado la vuelta a la situación, ya que «tras el partido de Copa en Elche el equipo se empezó a gustar y a tener personalidad. Pero nos faltaba lo más importante, dominar las áreas». Y trató de justificar los malos resultados que tuvo el Córdoba bajo su mando (11 puntos en 14 jornadas): «También nos tocó jugar con los equipos más en forma en los diez primeros partidos, y eso nos penalizó. Ahora viene un calendario idóneo, con el equipo con buen tono físico y buen estado de ánimo, para competir con los equipos de abajo». Finalmente, sobre el momento de su destitución, explicó que «primero bajaron al vestuario el director deportivo –Rafa Berges- y el director general –Alfredo García Amado». «Valoraron el partido que hicimos y maldijeron la mala suerte», continuó. «Yo fui a la rueda de prensa, y a la salida me encontré con Jesús León en el pasillo y me dijo que lo sentía mucho, pero que me tenía que cesar. Yo no me callé y le dije que no lo veía bien, pero que lo tenía que aceptar.

Finalmente, agradeció a León «las dos oportunidades que me ha dado», aunque matizó que «es una persona que no termina de culminar las cosas, el año pasado no disfrutamos apenas de la permanencia. Y esta temporada creo que todavía había tiempo de conseguirlo». Eso sí, le deseó «que le salga bien su enorme apuesta por el Córdoba, porque le tengo un grandísimo aprecio».