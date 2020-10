Sabas: "Lo importante es empezar ganando, nos debe dar serenidad"

Juan Sabas se mostró "satisfecho" tras el partido del Córdoba CF ante el Lorca Deportiva, saldado con victoria por la mínima. Sin embargo, el técnico blanquiverde no escondió que, especialmente en la primera parte, "sufrimos con la presión del rival y no nos sentimos cómodos en el campo". Para el preparador madrileño la nota negativa de la victoria ante el Lorca estuvo en esa facilidad de los visitantes para arrebatarle el balón a los blanquiverdes. "No tuvimos la pelota", reconoció.

Eso sí, "sin estar cómodos en el terreno de juego hicimos cinco o seis ocasiones claras de gol". Un valor, el de la calidad de sus atacantes, que puede ser diferencial durante la temporada. "Siempre vamos a generar en ataque por los futbolistas que tenemos", reflexionó Sabas.

"Pensaba que con el gol tan tempranero de Piovaccari las cosas se facilitarían", dijo el entrenador del Córdoba CF, añadiendo que "esta categoría es muy complicada y cualquier equipo puede quitarte el balón". Sabas reconoció que su equipo estuvo "espeso", con poca frescura, a pesar de que sabía que "un partido así demanda posesiones más largas y no conseguíamos quedarnos la pelota, sobre todo en la primera parte, en la que sufrimos mucho".

"Lo importante es empezar ganando"

No obstante, para Sabas lo más importante es "empezar ganando" no solo por los tres puntos, sino por el "golpe a favor psicológico y moral para los jugadores". El madrileño avisó de la dificultad de ganar cualquier partido en Segunda B. No será un camino de rosas. "Vamos a sufrir", afirmó, porque en el fútbol cualquiera te puede ganar, sin ir más lejos el sábado el Real Madrid perdió con el Cádiz". Por eso es tan importante empezar ganando. "Vamos a intentar que esta victoria nos relance, que nos dé la serenidad para afrontar los próximos partidos".

Un sufrimiento, el vivido en algunos minutos de la segunda parte cuando el Lorca apretaba, que no habría sido tal de haber sentenciado en algunas de las claras ocasiones que tuvieron Willy, Piovaccari y, especialmente, De las Cuevas. "Al final ganamos por 1-0 pero el Lorca solo tuvo una ocasión clara de gol y nosotros tuvimos muchas", analizó Sabas, que lamentó los dos claros errores de De las Cuevas. "Miguel no suele fallar esas ocasiones pero esta vez sí lo hizo. Es de los jugadores con más gol del equipo pero en la segunda remató mal", dijo el entrenador del equipo cordobesista, restando importancia a esas dos jugadas. "No pasa nada, estamos aquí también para hacer un poco de psicólogos. Cuando Miguel se duche y se vaya a su casa pensará que mañana es otro día; le apoyaremos y estaremos pendientes de su lesión, no pasa nada", puntualizó.

El míster blanquiverde explicó que "De las Cuevas tuvo un calambre y le molesta mucho el músculo". "Esperaremos a la exploración del doctor, pero nos tememos que sea una rotura muscular", aseguró.

"Me decanté por Frías y lo normal es que siga siendo titular"

Por otro lado, y cuestionado por la titularidad de Edu Frías por delante de Isaac Becerra, Sabas explicó que "es una decisión mía pero me apoyo en mi cuerpo técnico", incluyendo a un Manuel Robles que fue portero. "La decisión es complicada porque tenemos dos porteros muy buenos y con características siimilares. Son ágiles y rápidos bajo palos". No obstante, "lo normal es que si Edu Frías ha iniciado el campeonato siga siendo titular, aunque nunca se sabe, queda una semana para el próximo partido".

Finalmente, Sabas valoró positivamente la aportación de Julio Iglesias, Del Moral y Luismi, los tres canteranos que salieron en la segunda parte. "Buscaba más frescura, más ganas y garra en el centro del campo porque se va notando el cansancio. Quería tener más la pelota y no sufrir tanto y con ellos lo conseguimos", dijo.