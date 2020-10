Sabas: "Tenemos que adaptarnos a cada partido"

El míster del Córdoba CF, Juan Sabas, analizó el próximo enfrentamiento que tendrán ante el UCAM Murcia el domingo en El Arcángel (17:00 horas). Lo primero que avanzó el madrileño es la posibilidad de volver a cambiar el sistema, circunstancia que ya se produjo en los dos encuentros anteriores. "El primer partido contra el Lorca Deportiva jugamos con tres mediapuntas en un 4-2-3-1 y el segundo frente al Yeclano optamos por un 4-4-2". No obstante, indicó que "nos miramos a nosotros como equipo en lo que podemos mejorar durante la semana, al rival e incluso a los diferentes factores externos". A partir de ahí "diseñamos una semana de trabajo" en la que "seguramente cambiemos el dibujo para igualar las inferioridades numéricas en el centro del campo", explicó.

En realidad, lo planteado contra los universitarios "no afecta mucho porque son sistemas muy idénticos" y se producirán "variantes mínimas". Será importante el alta para competir de varios jugadores como Djak Traoré o Carlos Valverde, circunstancia que por un lado "es fenomenal porque te da más posibilidades" y por otro "no te gusta dejar a nadie fuera de una convocatoria por decisión técnica", subrayó. "Le preguntas las sensaciones y no terminan de estar al 100%, así que necesitamos entrenar mañana y volver a preguntarles para ver si pueden servir y entrar en el partido". Evidentemente no sería desde la titularidad, pero la velocidad del extremo resultaría un elemento diferenciador. "Aporta algo que nos falta en banda", reconoció.

El entrenador blanquiverde, sobre la lesión de Julio Iglesias, comentó que es "un chico que puede llegar lejos al tener buenas condiciones", pero que "hay otros jugadores que pueden ser más importantes en estos momentos". Sin embargo, dijo que "el camino lo tiene que recorrer él" y que "se trata de un contratiempo" en el que debe tener "la mente limpia" centrándose exclusivamente "en que la operación salga bien y se recupere lo antes posible". De hecho, quiso transmitir a todos los futbolistas que deben "estar preparados mentalmente" porque "gozarán de posibilidades" para aportar al equipo.

El plantel de José María Salmerón no será un rival sencillo frente al que medir fuerzas. "Te pones a pensar y quedan 16 partidos, prácticamente estás metido en la segunda vuelta. Es algo que nos ha tocado vivir así, con dos clubs que han tenido un inicio inmejorable", estipuló. "Será complicado, tienen el mismo objetivo que nosotros porque parten con una gran plantilla y un entrenador con experiencia en la categoría. Por eso, somos conscientes de que queda poco y no se pueden cometer errores", razonó.

El Córdoba debe "jugar inteligentemente y saber adaptarse a cada partido" para que no se produzcan algunos sustos como los vividos por otras escuadras -el ejemplo reflejado fue el del Deportivo de la Coruña-. "Cualquiera te gana y te pone contra las cuerdas y en algún momento de los compromisos necesitamos tener más el balón y la iniciativa del juego", valoró. Lo que no quiso fue ir más allá del domingo. "El UCAM no ha encajado goles y con dos marcados tiene seis puntos, son eficaces y puede que no quieran la iniciativa del juego, algo que a lo mejor nos conviene", recalcó.

Por último, al preparador se le cuestionó por la reducción de aforo que sufrirá el estadio ribereño tras las nuevas restricciones de la Junta de Andalucía. "Es una pregunta complicada de responder. Para ver un estadio con 400 personas prefiero verlo solo y es que no nos benefician estas decisiones, pero es lo que tenemos en la actualidad". El equipo "se encuentra en una buena dinámica y cortarla sería perjudicial para nosotros". Un campo de Primera "desangelado", no le gusta "a nadie". Sin embargo, "hay que aguantarse".