Sabas: "Si en Yecla jugamos con mucha gente de talento tendremos problemas"

El entrenador del Córdoba CF, Juan Sabas, analizó este viernes en rueda de prensa el partido que enfrenta a su equipo al Yeclano (este domingo a las 17.00 horas). El preparador madrileño avisó sobre las "dificultades" que sus jugadores se van a encontrar en Yecla, ya que "sobre esas dificultades del rival" ha preparado los entrenamientos de esta semana.

El preparador madrileño, que considera que no es un partidazo sino "un encuentro más", explicó que en Segunda B "cualquier equipo te puede ganar" y recordó que, ya en la primera jornada frente al Lorca, "nos encontramos dificultades ante un equipo recién ascendido desde Tercera".

"Nadie gana fácil"

"A priori puedes creer que vas a ganar fácil pero aquí nadie lo hace", dijo Sabas, quien recordó que el Yeclano "ya sorprendió a todo el mundo el año pasado" al quedar cuarto y acceder al play off. "Es un aviso, casi toda su plantilla sigue del año pasado y nos va a plantear las mismas dificultades", advirtió el míster blanquiverde.

Cuestionado sobre si temía especialmente el nivel del Yeclano en su estadio (La Constitución), Sabas respondió que no teme "a nada", aunque sí respeta al rival murciano porque es "de los más complicados que te puedes encontrar".

"Hemos entrenado con las medidas del campo del Yeclano"

Sí que desarrolló bastante la idea de la dificultad añadida que supone jugar en un terreno de juego, el del estadio La Constitución, bastante más pequeño que el de El Arcángel. "Tendremos que adaptarnos a sus medidas", dijo Sabas, que ha preparado todos los entrenamientos de la semana en la ciudad deportiva "con las medidas que tienen allí para adaptar a los jugadores a ese tipo de superficie".

Por otro lado, el preparador del Córdoba CF reconoció que la baja de Miguel de las Cuevas influye en el planteamiento de los próximos partidos. "Estamos planteando un partido para contrarrestar al rival; si metemos a mucha gente de talento posiblemente tengamos problemas", afirmó, dando algunas pistas sobre el once que saltará a Yecla el domingo, aunque no lo decidirá "hasta que hagamos el viaje". Los convocados viajarán a Yecla mañana sábado y harán noche en la Región de Murcia.

"El talento no vale si no va acompañado del esfuerzo"

Sabas se mostró preocupado por el "nivel de intensidad" necesario para ganar en Yecla: "Si no corres, si no metes la misma intensidad del rival, posiblemente pierdas", reflexionó. Incluso, indicó que "mejoramos a los demás equipos porque tenemos más talento", aunque "el talento no vale si no va acompañado del esfuerzo".

Además, reconoció que la estrategia defensiva a balón parado es un aspecto a mejorar. "Hemos trabajado para mejorarlo porque sabemos que el Yeclano es fuerte en el juego aéreo", dijo Sabas. El madrileño advirtió sobre este aspecto, ya que "ellos tienen gente que va bien de cabeza y un buen lanzador para las faltas".

Finalmente, Sabas hizo un repaso de los valores y actitudes que deben demostrar sus jugadores en Yecla. Fortaleza, concentración, agresividad e intensidad. Sin eso será difícil sacar los tres puntos, reflexionó el míster blanquiverde, que pide a sus jugadores entrar "cien por cien concienciados" al campo. "Si lo logramos, si somos intensos y agresivos, seremos un equipo muy difícil de batir", aseguró. De lo contrario, si sus jugadores entran "relajados" al terreno de juego "al final siempre te calientan".