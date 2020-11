Sabas quiere evitar los "excesos de confianza"

El técnico del Córdoba CF, Juan Sabas, ha analizado en sala de prensa el partido que disputa su equipo, este domingo a las 12.00 horas, en la ciudad deportiva del Granada ante el filial nazarí. Un filial "atípico", según Sabas, ya que tiene a "cinco o seis futbolistas" de "talento" pero con "experiencia en Segunda B".

A este respecto, el entrenador madrileño ha avisado sobre el nivel de la plantilla del Recreativo Granada, un equipo "experimentado" para la categoría de bronce. El preparador blanquiverde avisa a sus jugadores. No quiere "excesos de confianza" porque "en esta categoría" cualquier rival puede "ganarte o ponerte contra las cuerdas".

Con la ilusión por bandera y buscando la "perfección"

Sabas ha explicado que el Córdoba CF irá a Granada "con mucha ilusión" en busca de los tres puntos pero consciente de las "dificultades" que se encontrará ante el filial nazarí. Por eso, cree que su trabajo es "más mental que físico" con sus pupilos para que "en ningún momento se relajen".

"Tienen jugadores importantes con mucho talento, es un rival muy competitivo", ha expresado el madrileño, consciente de que se enfrentará a un filial que maneja "un trato de balón exquisito" y que querrá "debutar bien" tras tres jornadas en las que no pudo competir por varios positivos de coronavirus en su plantilla.

Tanto respeto le tiene al Recreativo Granada que ha reconocido no fiarse "de nada". Sabas cree que el Córdoba CF debe "rozar la perfección" para "hacerle daño" al filial nazarí donde "pensamos que puede tener debilidades".

Julio Iglesias, la única baja

En el capítulo de las bajas y del estado de la enfermería el míster blanquiverde ha asegurado que la "única baja" es la de Julio Iglesias, con una lesión de larga duración. Cuestionado sobre los motivos por los que Bernardo Cruz ha realizado parte del entrenamiento junto al recuperador, Sabas ha respondido que "Bernardo no es baja y si tiene algunas molestias son mínimas".

Igualmente, De las Cuevas se encuentra recuperado y apto para regresar. "Tenemos el alta de Miguel (De las Cuevas) después de un entrenamiento entero y completo, y los demás están todos disponibles", ha explicado el entrenador.

Sabas ha asegurado que De las Cuevas aporta "muchísima experiencia, gol y talento" al equipo blanquiverde. Es un jugador "muy importante" y está "con una ilusión increíble". Por ello, si el alicantino se sube al autobús su entrenador estará "encantado", ya que "siempre va a mejorar el nivel competitivo de la plantilla".

Lamentando que habrá jugadores que no entrarán en la expedición que pondrá mañana sábado por la tarde rumbo a Granada ("no es plato de buen gusto dejar a un profesional o dos fuera", ha indicado"), el técnico del Córdoba CF ha aseverado que "es lo que toca". "Esa es mi tarea y mi decisión", ha añadido, afirmando que "los que se queden fuera tienen que apretar más para poder subirse al autobús y entrar en el once lo antes posible".

Dudas en la alineación

Sabas ha reconocido que tiene "dudas en alguna posición" aunque no en la idea de juego. Sin querer dar pistas, ha afirmado que "jugaremos con un sistema que ya hemos utilizado, no voy a inventar ningún dibujo táctico nuevo". Pocas dudas ha despejado, ya que ha utilizado tres esquemas diferentes en los tres partidos disputados hasta ahora.

"Mi máxima preocupación es ganar partidos para estar los primeros en la siguiente fase", ha dicho, destacando el "alto nivel defensivo" del Córdoba CF. "A partir de esa fortaleza queremos mejorar en ataque", ha valorado.

El impacto del coronavirus

Sabas ha descartado que el viaje a Granada suponga un problema para el club, a pesar de que la ciudad nazarí tiene un índice de contagios por habitante de los más altos de España. "El coronavirus está en todo el país", ha indicado. Le preocupa que "haya un brote importante en mi plantilla y tengamos que parar", aunque, eso sí, ha matizado que "tenemos que convivir con esto y darle la mayor normalidad posible".

El preparador blanquiverde ha pedido a sus jugadores "un esfuerzo para que estén el máximo tiempo posible en casa". Aunque "el covid lo vas a coger en Granada o en Córdoba". De momento, toda su plantilla está libre del virus. En el test realizado este viernes por la mañana todos han dado negativo.