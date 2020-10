Sabas: "Estuvimos bien los primeros minutos, pero luego nos diluimos"

El entrenador del Córdoba CF, Juan Sabas, no se mostraba muy satisfecho a la finalización del choque, que valoró como "otro test más", recordando que "mañana miércoles tenemos un partido y hemos tenido que dar oportunidad a los chicos que están entrenando con el primer equipo, que son del filial". Sabas explicó que "les hemos pedido que muestren sus credenciales para que digan ‘aquí estoy yo’ y pueda contar con ellos durante la temporada". El técnico blanquiverde admitió que "no han estado finos, en los primeros minutos el equipo ha estado bien, pero luego se ha diluido y no me ha gustado". Sobre el cambio de Julio Iglesias, por lesión, Sabas informó de que "se ha torcido el tobillo, luiego ya le verá el doctor y mañana pero no parece que sea grave".

Sobre el cierre de mercado, el preparador cordobesista recordó que "al principio del verano sí que iba todos los días a hablar con ellos, a estar pendiente y tal", en referencia al equipo capitaneado por Miguel Valenzuela. "Han hecho un trabajo durante el verano importante y creo que la plantilla dobla posiciones con gente importante, con gente interesante y hemos conseguido cerrar una plantilla muy competitiva", se felicitó.

Sobre el aspecto goleador, el madrileño defendió que el equipo "no tiene que depender de un futbolista o dos para la faceta goleadora. En un juego de conjunto todos defienden y todos atacan". "Tenemos a Pio o a Willy, y tenemos mucha gente de segunda línea que tiene gol", recordó, poniendo como ejemplo a Miguel de las Cuevas. "Intentaremos que todo el mundo aporte y sobre todo que el día 18 salga un equipo supercompetitivo y que muestre las buenas sensaciones que ha mostrado este verano", deseó, finalmente.