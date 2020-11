Sabas: "Al final se te queda cara de tonto"

El técnico del Córdoba CF, Juan Sabas, reconoció que "al final se te queda cara de tonto". Lo dijo ante los medios de comunicación minutos después de que un testarazo de Nuha Marong en el último minuto del partido le costara dos puntos a su equipo. El entrenador madrileño se lamentó de esa ocasión, ya que llegó en "una jugada aislada" que sus jugadores "no supieron defender". Fue una "auténtica mala suerte no llevarnos los tres puntos".

Aunque aseguró que no quería hablar de la actuación arbitral, ya que "es escupir al cielo y que te caiga encima", Sabas sí se quejó de esa última jugada del partido que evitó la victoria blanquiverde. "El linier le estaba diciendo al árbitro que el partido estaba acabado; cuando se acaba se acaba, no entiendo que dé más segundos", se lamentó Sabas, explicando que "el juez de línea le dijo al árbitro que se había acabado el tiempo 20 segundos antes".

El gol del empate a uno llegó, en su opinión, "fuera de tiempo", aunque obviamente subió al marcador y dejó al técnico del Córdoba CF "disgustado". Una sensación "normal" después de que un partido "se vaya en el descuento" cuando el técnico ya se veía "con los tres puntos" en el zurrón.

Acto seguido, Sabas reconoció que no había que "darle más vueltas" a esa acción y avanzó que analizará la jugada con sus futbolsitas para "intentar defender mejor". "No hay excusas", continuó el técnico madrileño, que argumentó que sus jugadores hicieron "un buen trabajo defensivo" ante un Recreativo Granada "con gente de mucho talento arriba". Afirmó que pudieron "solventar defensivamente muchas fases del partido", aunque recalcó que no supieron defender la ocasión que llevó al gol de Nuha Marong.

"Les perdonamos la vida"

Sabas estaba contrariado por el empate final. "Tuvimos dos ocasiones clarísimas" pero "les perdonamos la vida y el partido se nos hizo largo", dijo. "Tuvimos la que Willy echó fuera con la cabeza y la de Javi (Flores) solo ante el portero", subrayó. Pero "si tienes dos ocasiones así es vital materializarlas", lo que no lograron ni el delantero extremeño ni el capitán.

No obstante, las "sensaciones del equipo" son, según su entrenador, "muy buenas". Faltó la "resolución arriba" ante un Recreativo Granada "con bastantes bajas" porque el primer equipo, que jugaba en San Sebastián, "tuvo que tirar de varios chicos del filial".

En definitiva, ante un partido "serio" del equipo blanquiverde, Sabas pidió "seguir trabajando y seguir remando" porque "no queda otra".

De las Cuevas y Piovaccari, lesionados

En el capítulo de los lesionados, el preparador cordobesista explicó que "a lo mejor Miguel (De las Cuevas) se precipitó al volver, habrá que ver con los servicios médicos el alcance de su lesión". Otro que no pudo acabar el partido fue Piovaccari, sustituido antes del descanso por unas "molestias" en la pierna. Su entrenador aún no sabe si es "una rotura muscular o simplemente una contractura".

El Córdoba CF tiene 15 días de descanso por delante para recuperar a los dos futbolistas antes de su próximo partido, el fin de semana del 22 de noviembre en El Arcángel ante el Sevilla Atlético.