Rubén Betanzos: "Hay mucha incertidumbre porque no sabemos cuándo volveremos"

Rubén Betanzos, preparador físico del Córdoba CF del nuevo cuerpo técnico capitaneado por Juan Sabas, ha reconocido la excepcionalidad de la situación que vive el fútbol a causa de la pandemia de coronavirus, ya que "normalmente, sabemos cuándo volvermos a empezar y el tiempo que tenemos para preparar", pero "ahora nos encontramos un escenario en el que no conocemos a dónde vamos, no sabemos qué va a pasar". En unas manifestaciones facilitadas por los medios oficiales de la entidad blanquiverde, Betanzos también ha admitido que, precisamente por esto, "preocupan bastante las lesiones" una vez se pueda reanudar la Liga.

-¿Cómo está siendo la preparación física de los jugadores a distancia?

-La preparación física en este confinamiento, en la distancia, está siendo algo más complicada, por supuesto, que hacerlo en la realidad. Cuando estamos día a día con los jugadores es mucho más fácil controlar ese trabajo que realizarlo a distancia. Estamos intentando llevar a cabo, por muchos medios, trabajando, para tener el máximo control posible sobre la plantilla. Por un lado estamos trabajando de manera individual con cada jugador, le enviamos una programación específica para las necesidades de cada uno. Estamos llevando sesiones presenciales que dirijo a través de videoconferencias. Sesiones, ya sean de fuerza, algo más aeróbico, etcétera, en las que veo y corrijo a los jugadores en su trabajo. Y estamos llevando a cabo controles de salto, así como más en el plano médico, nutricional, controles de peso. Estamos trabajando para que los jugadores estén en la mejor forma posible o que durante este periodo transitorio pierdan la menor forma posible de cara a un posible reinicio de la competición.

-¿Es un hándicap que no conociese bien del todo a la plantilla después de solo tres entrenamientos físicos?

-Sí que es cierto que solo hemos tenido tres sesiones con ellos, pero en el fútbol nos conocemos todos. Había jugadores que sí conocía de etapas anteriores, otros de los que tenía referencias y otros que no conocía de nada. Hemos intentado suplir esa falta de conocimiento con muchas reuniones, así como con el área rendimiento del club o el área medica, con Víctor -Salas-, con los fisios, con médicos... Todos hemos puesto nuestro granito de arena para conocer a la plantilla, desgranar su historial clínico, sus problemas, sus virtudes. Incluso he estado en contacto con los jugadores en varias ocasiones para conocer más o menos sus necesidades. Es cierto que llevamos muy pocos entrenamientos, pero al final es un proceso de tener tiempo con ellos. Estoy teniendo tiempo con ellos aunque no sea físicamente, sí lo es de manera personal, vía teléfono, para conocerlos. Sobre todo a nivel psicomotriz y también para intentar adaptar sus entrenamientos lo más posible a sus necesidades.

-¿Hacen conexiones virtuales para estar más ‘encima’?

-Sí. Como he dicho antes estamos llevando a cabo sesiones presenciales durante la semana, pero siempre hay mínimo tres o cuatro sesiones semanales presenciales, en las que trabajamos dependiendo de lo que toque ese día. El plano global de preparación se lleva a cabo a través de estas sesiones de videoncferencias. Primero, para que entrenen juntos, que sientan esa compañía durante el entrenamiento, porque al final los jugadores no están acostumbrados a entrenar solos y se echa de menos esa compañía. También para corregir e insistir en aquello que se envía a los jugadores. Hacerlo de forma autónoma y también online para corregirles y, por supuesto, para resolverles dudas. Trabajamos desde sesiones de fuerza, movilidad, estiramiento, ‘core’, incluso en el plano de readaptación, Víctor está haciendo sesiones individuales con jugadores que necesiten trabajo especial de readaptación.

-Se habla de hacer una pretemporada antes de volver a la competición. ¿Cómo se trabajaría en ese escenario?

-En cuanto a este periodo de pretemporada lo que hay es mucha incertidumbre. Normalmente, cuando terminamos una temporada sabemos cuándo volveremos a empezar y el tiempo que tenemos para preparar. Pero ahora nos encontramos un escenario en el que no conocemos a dónde vamos, no sabemos qué va a pasar. Estamos un poco a la expectativa, a la incertidumbre. Es cierto que se habla de hacer una pequeña pretemporada de unos 15 días, pero no lo sabemos con certeza. Ahora, lo que intentamos es conseguir que nuestros jugadores pierdan su forma lo menos posible de cara a un posible regreso. Y, luego, esperar a la Federación, ver qué tiempo indica que tenemos para competir. Yo creo necesario un pequeño periodo de adaptación, porque al final no es lo mismo entrenar en tu casa que hacerlo en el campo. Creo necesario ese periodo. Ahora no podemos imaginarnos un escenario que no existe, es muy complicado. Hablamos entre nosotros, pero no se sabe. Intentamos adaptarnos a lo que tenemos ahora, semana a semana, ir adaptando el escenario de nuestros jugadores.

-¿En qué está haciendo especial hincapié estos días?

-Estos días estamos intentando adaptar al máximo posible el trabajo a cada jugador en función de las necesidades de cada uno y de las limitaciones que nos vamos encontrando, porque no todos tienen el mismo espacio ni las mismas posibilidades. Adaptamos su trabajo de forma especial. Un buen trabajo de fuerza, 'core', aeróbico y anaeróbico y, cuando todo esto pase, el jugador puda llegar lo menos desadaptado posible. Siempre llegará algo desadaptado. Es normal, porque son muchos días sin tocar un balón, sin poder correr, pero estamos tratando de controlar al máximo esa incertidumbre.

-¿Cómo están los jugadores? ¿Qué le transmiten?

-Los jugadores nos transmiten tranquilidad por un lado y ganas de volver por otro. Al final es una situación especial en la que la salud de muchas personas está en juego y es lo principal. En riesgo de pandemia, deben mirar por la salud de los demás y de los compañeros. Por otro lado, son gente activa, no están acostumbrados a no estar en casa, a no entrenar, tienen una rutina muy metódica y este cambio radical a nivel personal les afecta. Son gente acostumbrada a una actividad elevada. Cuando vuelves, le ocurre a cualquier deportista, pues te subes por las paredes, porque no estás acostumbrado a estar sin ese gasto energético. Ellos me transmiten muchas ganas de volver cuanto antes y que todo esto pase, por supuesto, para disfrutar con lo que saben. Pero también tranquilidad, paciencia y sobre todo que pase esto a nivel de todo, de salud, para la población, y volver cuanto antes a la normalidad.

-¿Preocupan las lesiones cuando se vuelva al trabajo, sobre todo, al tener una plantilla veterana?

-Es cierto que nos preocupan bastante, pero no solo al Córdoba, sino a todos los equipos a todos los niveles. Al final, cuando estamos en un proceso de desadaptación y tenemos que volver al entrenamiento o a los partidos sin un proceso de adaptación suficiente, el índice de riesgo de lesión sube exponencialmente. Vamos a tener muchas más posibilidades de lesionarnos. Una de las cosas que más nos preocupan a nivel de cuerpo técnico y de área de salud es que, cuando volvamos a la competición, tenemos que disminuir lo máximo posible el riesgo a lesionarnos, para que no mermen las posibilidades del equipo y de los jugadores. Vamos a intentar que con nuestro trabajo y esfuerzo, y el de los jugadores, reducirlo al máximo en la medida de lo posible. A ver qué sucede, hay mucha incertidumbre porque no sabemos cuándo vamos a volver, cuanto tiempo tendremos cuando volvamos, cada cuanto serán los partidos... Cuando tengamos un escenario montado será momento de volver a hablar y ver mejor el tema. Ahora son suposiciones todo.

-¿Cómo está el cuerpo técnico?

-Nosotros estamos bien, tranquilos. Como todo el mundo, deseando que esto pase, que se supere esta pandemia mundial, porque la salud de las personas es lo primero. Y, por otro lado, deseando volver al trabajo diario, como supongo todas las personas. Somos privilegiados, como dice el míster, trabajamos en lo que nos apasiona y estamos deseando volver, pero cuando sea seguro y saludable y cuando todo el mundo haya superado esta pandemia. A diario hablo con el míster, con el segundo, con Víctor y el equipo médico, tenemos conferencias todas las personas, trabajando codo con codo para mejorar la situación de los jugadores, la situación del club y por qué no, también lo social. Estamos dispuestos a ayudar al club en todo, deseando volver a la normalidad y cuanto antes, mejor.