Rojas: "No creo que haya que hacerlo con votaciones"

La polémica a propósito del final exprés de la temporada en Segunda B, con el Córdoba CF implicado, resulta "de muy difícil solución" a juicio de Paco Rojas, expresidente blanquiverde y actual vicepresidente del club Racing de Córdoba. "Se haga lo que se haga habrá perjudicados y gente a la que no le convenza", dice.

Para Rojas, la cuestión se ha enquistado en unas fechas en las que la pandemia del covid-19 lo condiciona todo. "No creo que sea algo que haya que hacer a base de votaciones", dice Rojas, ya que "siempre vas a tener que los cuatro primeros estarán encantados y los de abajo, también encantados". "¿Y los que están en medio? Ahí hay mucho conflicto de intereses", reflexiona, subrayando que "para esto están los organismos que gobiernan, para mojarse y tomar una decisión de acuerdo con el CSD".

"Aparte, no entiendo estas prisas en Segunda B y Tercera, cuando no se ha resuelto aún en Primera y Segunda", expone Rojas, quien advierte que, en su opinión, "no va a haber más fútbol en ninguna categoría".

Al Córdoba, la situación le ha cogido "en mala posición", ya que perdió su posibilidad de meterse entre los cuatro primeros justo en el último que se disputó antes de que se paralizara la competición: perdió en El Arcángel ante el Cartagena. "En cualquier medida, el Córdoba pierde siempre. Los que se salvan o están en peligro quieren que se termine y los que están arriba están contentos. ¿Jugar ocho? Serían 32 equipos. ¿Cómo se va a jugar un play off con tantos equipos? Lo veo bastante difícil", indica Rojas, que tampoco ve del todo procedente el final del campeonato. "La anulación total como si no hubiera pasado nada sería también injusto, porque son tres cuartas partes casi que se han jugado", señala.

"No veo tan difícil, por un solo año y de forma transitoria, que hubiera grupos de 24 o meter un quinto grupo en Segunda B. Lógicamente, afectaría a la Copa. En Primera hubo un problema con Sevilla y Celta y se amplió, pero tendría que ser de manera transitoria", expone a modo de solución de urgencia.

¿Y el futuro del Córdoba CF? "Es una pena la situación en la que estamos. No nos hemos dado cuenta de lo que ha hecho Infinity en Córdoba. De momento, nos ha salvado de la desaparición", dice Rojas sobre los inversores de Baréin, que a su juicio "están actuando con muchísima seriedad y poniendo dinero aún sin tener la seguridad jurídica de lo que ocurrirá".