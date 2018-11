Un rival muy necesitado

Mucho en juego y poco margen de maniobra. Parece la descripción de la situación del Córdoba, pero realmente también define al Lugo, el rival de los blanquiverdes esta tarde, que tiene la papeleta de vencer tras un mes sin hacerlo. El equipo lucense cambió de entrenador hace tres jornadas, pero con Alberto Monteagudo ha firmado un punto de nueve posibles y ni siquiera ha logrado meter un gol.

El partido de esta tarde en el Anxo Carro es por tanto un duelo entre necesitados, entre dos equipos de la parte baja que necesitan como el comer los tres puntos. Un simple vistazo a la plantilla del Lugo hace recordar a los aficionados del Córdoba a futbolistas que en otro tiempo vistieron la elástica blanquiverde. El más reconocido es Bernardo Cruz, defensa central formado en el Córdoba y que suma ya su segunda temporada en el club gallego. Aunque la pasada temporada fue indiscutible allí, en esta campaña Cruz no ha conseguido asentarse en el once y desde la jornada cinco no entra en las alineaciones. Otro viejo conocido es Campabadal, que pasó por el Córdoba B y luego firmó dos temporadas en el primer equipo antes de partir al Mallorca y, en 2017, llegar al Lugo. Campabadal cuenta con más opciones que Bernardo Cruz de jugar tarde en el Anxo Carro.

Pero sin ir más lejos el entrenador del Lugo, el albaceteño Monteagudo, tiene experiencia en la provincia de Córdoba. Acabó su carrera en el 2008 en el Lucena y, acto seguido, pasó a ser su entrenador. Con el Lucena empezó su carrera como técnico, estando allí dos temporadas, ambas en la Segunda División B. Es por tanto un míster que conoce la cantera cordobesa, aunque es un matiz que no tiene por qué influir en la disposición futbolística que adopte esta tarde. Su Lugo es un equipo al que le cuesta tener el balón y que no llega con excesiva facilidad a la portería rival. En sus tres partidos en Liga con los lucenses ha promediado un 50% de la posesión y solo dos disparos a puerta. Aunque es cierto que sus estadísticas defensivas no son malas, la incapacidad de anotar un gol en esos tres encuentros ha impedido que haya podido ganar con Monteagudo. Por tanto, esta tarde el Córdoba tiene la opción de aprovechar su caudal ofensivo, mermado bien es cierto por las bajas de Jaime Romero y Jovanovic, para tratar de hacer daño en la primera parte y meter los nervios al Lugo, al que cierta presión mental puede incapacitar para darle la vuelta al partido. No lo logró en sus dos últimos encuentros, cuando Albacete y Alcorcón marcaron un tanto y el marcador no se movió más.