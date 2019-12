La RFEF recurre la autorización de venta de la unidad productiva del Córdoba CF

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó también recurso a la autorización de venta de la unidad productiva del Córdoba CF, el pasado jueves, a escasas horas de que los administradores judiciales anunciaran el traspaso de la misma al grupo Infinity. De hecho, la rueda de prensa de Estepa y Bernabéu se inició a las 18,30 horas y el recurso «se presenta antes de las 15,00 horas del día siguiente al del vencimiento del plazo, pues el auto que se recurre fue notificado a esta parte el pasado 27 de noviembre», señala el documento.



La RFEF argumenta varios motivos para presentar dicho recurso de reposición, uno de ellos, ya conocido, como es el recordatorio de que la plaza de competición pertenece al organismo federativo. También justifica la reposición en «la falta de motivación del auto», así como una supuesta infracción del artículo 188 de la Ley Concursal, ya que a juicio de la RFEF no se ha dado traslado a todas las partes que deben ser oídas para presentar alegaciones en el plazo de igual duración no inferior a tres días ni superior a diez. También hace referencia el recurso a la ya conocida aplicación de la disposición adicional segunda bis de la Ley Concursal y, finalmente, recuerda que «el derecho de participación no se encuentra recogido dentro de la masa activa de la concursada».

Es decir, que además de justificar que dicho derecho pertenece a la RFEF, el organismo federativo censura en el recurso que dicho derecho de participación «no se recoge en el inventario de activo contable que presentó la concursada por medio de la administración concursal» y que en la propia ley se señala la necesidad de realizar «un inventario de bienes y derechos» en el que no está ese derecho de participación. La batalla legal continúa.