La RFEF espera mayor cobertura legal

La decisión de la RFEF sobre lo que ocurrirá con la temporada 2019/20 es inminente, aunque la resolución que se esperaba por parte del Consejo Superior de Deportes con destino a las distintas federaciones deportivas no cubre todo el espectro legal que pretendía, en principio, el organismo federativo.

Según informó el CSD, la resolución emitida recomienda que sean las comisiones delegadas federativas las que determinen si las ligas no profesionales que no se hayan dado por finalizadas deben o no reanudarse y de poder hacerlo que determinen el momento y formato en el que proceda llevarse a cabo.

En caso de no reanudarse, o pese a reanudarse y no ser posible su conclusión, serán las comisiones delegadas las que deben determinar el orden clasificatorio y, en especial, la fijación de ganadores y el régimen de ascensos y/o descensos para la siguiente temporada.

También serán las comisiones delegadas las que determinen otras cuestiones relacionadas con las citadas y decidan sobre cualquier otro aspecto que «en el ámbito deportivo-competicional afecte a las ligas regulares ante posibles incidencias o supuestos derivados de la situación generada por la crisis de la covid-19». Las disposiciones de las comisiones delegadas «han de ser motivadas».