Una revolución en el aire

La derrota en Almendralejo traerá consecuencias y no solo afectará al encuentro del próximo domingo, en El Arcángel, ante el Sporting de Gijón (16.00 horas). Rafa Navarro cambiará muchas piezas en el once titular, que podría presentar hasta cinco caras nuevas con respecto al que saltó de inicio en el Francisco de la Hera y que supuso un varapalo a la moral y a las aspiraciones blanquiverdes de permanencia. El de Ciudad Jardín busca una reacción, volver a la imagen ofrecida ante el Málaga y que lo de Almendralejo no vuelva a producirse.



A pesar de los cambios que medita realizar en ese once titular, todo hace indicar que Carlos Abad repetirá en la portería. Navarro recordó tras el partido que el tinerfeño había dado puntos al equipo en otras ocasiones y que esos «regalos» no los podía hacer un equipo como el Córdoba, que no está precisamente para eso.



Fernández regresará al lateral derecho después del rendimiento ofrecido por Loureiro. Ante el Málaga el cordobés firmó, probablemente, su mejor actuación de la temporada. También podría regresar Miguel Flaño, que viajó a Almendralejo con precauciones y durante esta semana estará completamente a punto para ser la pareja en el eje de la zaga de Chus Herrero. Bodiger no estará por sanción y Rafa Navarro medita incluir a Luis Muñoz en detrimento de Álex Vallejo. Andrés Martín también repetirá y, aunque con las lógicas reticencias, podrían repetir Carrillo y Jaime Romero, aunque las dudas con ambos se mantendrán durante la semana. El gran problema lo tendrá Rafa Navarro por dentro, como casi siempre. Con el central malagueño en sustitución del francés, el acompañante lógico sería Blati Touré, que ya lo fue ante el Málaga, mientras que por delante, en la posición de mediapunta, se abre otro melón: volver a confiar en Álex Carbonell, aunque más adelantado de lo que lo hizo en el Francisco de la Hera y, por lo tanto, en su posición natural; recuperar a Álvaro Aguado o insistir con Miguel de las Cuevas, a pesar de que el rendimiento del alicantino es más que discutible, tanto en el trabajo sin balón como en su influencia en el juego. Podría, en cualquier caso, devolverlo a la banda y sentar a Jaime Romero, pero será algo a decidir en estos tres días que restan hasta el vital encuentro. La revolución en ese once inicial blanquiverde, mientras tanto, seguirá en el aire.