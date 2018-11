Reinicio con medio partido (2-1)

Que Curro Torres tenía mucho trabajo por delante no era ningún secreto y, posiblemente, el valenciano lo tenga aún más claro tras la derrota de ayer en el Anxo Carro después de una primera parte en la que el conjunto blanquiverde recordó mucho al de las 14 jornadas anteriores, lo que al final le costó la derrota, y un segundo acto en el que se vieron movimientos y juego que necesitarán de mayor desarrollo en el futuro. Dio para dominar, para imponerse y hasta para poder soñar, legítimamente, con el punto, pero incluso en ese segundo acto se siguió echando en falta algo de continuidad y, sobre todo, más instinto asesino en los últimos metros. En un somero resumen se podría decir que lo peor de este equipo se vio en ese primer acto con un claro problema de colocación defensiva, de decisiones individuales y de llegada, mientras que en el segundo sí transmitió bastante más en todos los sentidos y, sorpresa, llegó a marcar desde dentro del área. De hecho, tuvo tres ocasiones más, también desde dentro del área, para igualar la contienda, al menos, pero en dos de ellas el exblanquiverde Juan Carlos evitó el gol. Quien se quede con la primera parte siempre podrá defender que nada cambia ni lo hará. Quien lo haga con la segunda verá una claridad en el horizonte. El propio equipo, la próxima semana, tendrá que despejar esa duda, aunque es evidente que por lo visto en ese segundo acto el esfuerzo del nuevo técnico tendrá que centrarse, y no poco, en los problemas de colocación de su equipo en el trabajo sin balón y, sobre todo, en las decisiones de sus nuevos jugadores.



Lo que está claro es que con medio partido, sobre todo si la primera mitad es tan floja, al Córdoba no le dará para sumar de tres en tres.

Y eso que los primeros 20 minutos del choque en el Anxo Carro no fueron de una clara superioridad de ninguno de los contendientes. Si Iriome disparaba desde lejos, Quezada respondía casi de la misma manera. No había ocasiones claras, pero ya entonces Escriche empezaba a tener más protagonismo del que el Córdoba podría permitirse.



De una falta sobre el jugador cedido por el Huesca surgió el primer error visitante. El golpe franco, enviado sobre el área, se encontró con el brazo de Vallejo, quien se quejó de que fue empujado. También había algún jugador local en fuera de juego, pero el caso es que Arcediano pitó el penalti y Cristian Herrera anotó sin mucha dificultad.



A ese error sucedería otro, apenas cuatro minutos después, de alguien que no suele equivocarse: Carlos Abad. El portero blanquiverde intentó atajar un centro raso de Luis Ruiz y el balón quedó muerto, lo que aprovechó Iriome para anotar el segundo tanto para el Lugo.

Lo peor para el Córdoba no era el resultado, ni los errores individuales, ni las malas decisiones -muchas- tomadas en la primera media hora, sino la sensación de que algo tan teóricamente simple como detener a Escriche -jugó a sus anchas- parecía un imposible.



Ese Córdoba que recordó demasiado al pasado reciente terminó la primera parte topándose con el larguero tras disparo de Araújo y rebote en un defensa y con un golpe franco a favor que demostró que a la estrategia a balón parado, también la ofensiva, necesita de muchas horas aún.



Eso sí, el segundo acto fue diferente. El paso por vestuarios le sentó bien a los blanquiverdes y el Lugo tuvo que dar dos pasos atrás, sobre todo por el empuje de la banda izquierda, con Quezada y Javi Galán y la presencia por dentro de Miguel de las Cuevas. En los primeros 15 minutos los de Curro Torres sumaron tres buenas ocasiones, incluyendo el gol del empate, obra del alicantino a centro de Quezada.

El partido y el balón eran de los visitantes, que obligaron de nuevo a que Juan Carlos tomara protagonismo en un cabezazo desde dentro del área de Piovaccari. En cualquier caso, Monteagudo tuvo que renunciar a Escriche para dar entrada a Aburjania y, de esta manera, fortalecer el centro del campo local para que la alegría visitante fuera menor. Se notó y lo acusó el conjunto blanquiverde que, aunque siguió teniendo balón, ya no tuvo tanta profundidad como en los primeros 20 minutos de ese segundo acto.



El Lugo logró montar un par de contragolpes: uno murió en el borde del área cordobesa y el otro se resolvió con un disparo lejano de Lazo que no revistió mayor problema para Carlos Abad.

Torres dio entrada primero a Sebas Moyano por Vallejo y, después, a Erik Expósito por Quezada. A pesar de que el Lugo ya estaba en esa última fase del encuentro centrado en cerrar los caminos a los visitantes y apenas encontró vías para los contragolpes, el conjunto blanquiverde tuvo un par de opciones más en un centro cruzado de Loureiro al que se adelantó Juan Carlos para evitar el remate de Piovaccari y, sobre todo, en una jugada entre el gallego y De las Cuevas, con centro final de este al área pequeña, al que no llegaron por centímetros Erik Expósito y Piovaccari. Era el minuto 92 y esa última ocasión dejó a las claras que hoyo que había cavado el propio Córdoba en la primera parte era demasiado profundo como para salir de él, aunque la impresión en esa segunda mitad deja un punto de esperanza para el futuro, algo por otra parte no muy complicado echando la vista hacia atrás.



El reinicio de este Córdoba con Curro Torres en el banquillo supuso la octava derrota de la temporada y la evidencia de que aún queda mucho trabajo por delante, porque con los errores sufridos y medio partido aún no le es suficiente.

--------

Ficha técnica:

Lugo: Juan Carlos, Campadabal, Vieira, Malagón (Bernardo, min. 45), Luis Ruiz, Seoane, Iriome (Campillo, min. 75), Azeez, Herrera, Lazo, Escriche (Aburjania, min. 59).

Córdoba: Carlos Abad, Loureiro, Quintanilla, Aythami, Quezada (Erik, min. 82), Aguado, Álex Vallejo (Sebas, min. 79), Quim Araújo, De las Cuevas, Piovaccari, Javi Galán.

Goles: 1-0 (Herrera, min. 21); 2-0 (Iriome, min. 28); 2-1 (De las Cuevas, min. 55).

Árbitro: Arcediano Monescilo (colegio castellano-manchego). Amonestó al local Luis Ruiz y a los visitantes Aythami, Álex Vallejo y Quezada.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de Segunda División disputado en el estadio Anxo Carro ante 2.647 espectadores.