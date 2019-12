La recusación de Fuentes Bujalance deja en 'stand-by' los movimientos en el Córdoba CF

El juzgado de lo mercantil número 1 de Córdoba, en una providencia judicial fechada el pasado lunes 16 de diciembre, ha decretado la “suspensión del curso de las actuaciones” relativas a la venta de la unidad productiva del Córdoba CF a Infinity. Esta medida llega tras la petición de recusación del juez Antonio Fuentes Bujalance, que inició el proceso con un auto, por parte de la exabogada y exconsejera del club Magdalena Entrenas.

Tal y como adelantó este periódico hace dos días, el recurso de Entrenas podía paralizar la actividad del Córdoba CF en lo referente a pagos atrasados. Por ello, en los últimos días los nuevos gestores del club blanquiverde, comandados por Javier González Calvo, han adelantado algunos pagos, en especial los más de 500.000 euros pendientes del concurso de acreedores de 2011, para salvaguardar la estabilidad inmediata de la entidad. Igualmente, se dejaron al día las nóminas de trabajadores no deportivos, cuerpo técnico y futbolistas. En total, unos 1,2 millones de euros desde que Infinity desembarcó en el Córdoba CF.

Ahora, se abre un plazo de tiempo estimado hasta mediados o finales del próximo mes de enero de 2020. Hasta entonces no se sabrá si prospera o no el incidente de recusación y, por tanto, si Fuentes Bujalance continúa o no en la causa. Y todo ello, en mitad de un mercado invernal que se abre el 1 de enero y en el que el club tenía intención de invertir para mejorar la plantilla de cara a la segunda vuelta de campeonato.