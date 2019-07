Recuerdos de un ascenso que sirve como referencia

Pero León, Juanito, Paco Rojas y Escalante estaban citados para hablar del 20 aniversario del ascenso de Cartagena, logrado el 30 de junio del 1999.

«Fue el momento más bonito que he tenido a nivel futbolístico», recordó Juanito, titular aquel partido a los mandos de Pepe Escalante, que rememoró que, «al ser un año de elecciones, todos querían aportar, toda la ciudad y todo el mundo colaboró». Escalante, al que no le gusta la expresión Cartagenazo, porque entiende que evoca una especie de milagro y no el fruto del trabajo, comentó una anécdota curiosa. «En Ferrol casi se vuelve el avión a mitad de camino, tuvimos que hospedarnos en un parador porque el hotel estaba en reforma, ir andando hasta allí y sentarnos en las escaleras, todo el mismo día del partido». Aquel encuentro en Ferrol acabó con derrota por 5-0.

Luego llegaría la victoria en El Arcángel ante el Cartagonova y la visita a la ciudad de Cartagena. Juanito cree que «ayudó mucho el aire de superioridad del rival, su calentamiento fue de risa, todo el rato saludando a la grada». Una experiencia cargada de tensión para los blanquiverdes, en un estadio lleno «dos horas antes. «La noche antes nos quitaron los aires acondicionados del hotel, nos quemaron varios contenedores y luego los antidisturbios tuvieron que abrir un pasillo para entrar al estadio», contó Juanito.

Paco Rojas estaba en Cuba aquel día. «Pude por fin hablar con mi padre por teléfono y me dijo que Las Tendillas estaban llenas. Eso quería decir que habíamos ascendido», dijo con una sonrisa. León, por su parte, explicó que el encuentro le cogió «en plenos exámenes de la carrera, tenía 21 años».