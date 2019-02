Recomponiendo la defensa

El entrenador cordobesista, Curro Torres, tiene una papeleta importante por delante para el duelo de mañana ante el Almería en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Parecía que iba a ser una semana tranquila en la enfermería, con Federico Piovaccari pisando césped y el resto de las líneas sin bajas de cara al partido ante los almerienses. Pero no será posible. Las lesiones de Chus Herrero y Miguel Flaño trastocan los planes del técnico de Ahlen, que debe rehacer completamente el centro de su defensa.

El propio Torres quitó hierro ayer, en rueda de prensa, a la gravedad de las dolencias de los dos centrales, aunque reconoció que «Chus tiene una pequeña molestia dentro de la lesión que tenía». Con Flaño, mientras tanto, «estamos a la espera de su evolución, pero tampoco prevemos que sea demasiada cosa». No obstante, ninguno de los dos viajará mañana a Almería. El Córdoba cuenta solo con Quintanilla y Luis Muñoz, titulares la pasada jornada junto a Flaño, ya que Herrero acabó lesionado hace dos jornadas, ante el Tenerife, cuando debutó anotando un gol.

El preparador de los blanquiverdes no quiso desvelar ninguna carta ayer, en su comparecencia ante los medios, y valoró dos posibles opciones de cara a esa reestructuración defensiva. La primera pasa por «cambiar el sistema» para dar entrada a un jugador cuyo puesto no sea específicamente el de defensa central. «La otra es mantenerlo, tenemos al canterano Kevin, que está entrenando con nosotros». Sin descubrir su decisión, Curro afirmó que, cambiando el esquema a uno de dos centrales, «cada uno puede jugar en su sitio».

LOUREIRO O VALLEJO

Los dos jugadores que el entrenador del Córdoba se plantea para rellenar ese hueco en la defensa son Miguel Loureiro y Álex Vallejo. En el caso del lateral derecho gallego -que cuajó una actuación muy discreta la pasada jornada, errando en la marca de Vadillo en el primer gol del Granada- ya actuó circunstancialmente la pasada temporada como central derecho, en defensa de cinco, con José Ramón Sandoval. Lo hizo en algunos minutos de encuentros de la recta final de aquel curso 2017/18, e incluso jugó como lateral izquierdo en León ante la Cultural, en la jornada 37. No obstante, quien sí tuvo más importancia como defensa central fue Vallejo. El pivote defensivo vasco actuó en esa demarcación en tres partidos de la pasada campaña y precisamente, en el primero de ellos, ante el Lorca que entrenaba por aquel entonces Curro Torres. Vallejo salió en la segunda parte en sustitución de Josema y completó los 90 minutos en el mismo puesto frente a Osasuna y Sevilla Atlético. En los tres partidos era el técnico del Córdoba Juan Merino.

EL CAMBIO DE SISTEMA

Si finalmente opta por cambiar el sistema, Curro tendría que hacer menos encajes de bolillos y podría colocar una zaga compuesta por Menéndez en el lateral izquierdo, Luis Muñoz y Quintanilla como centrales y Loureiro o Fernández en el costado derecho. La plantilla blanquiverde, tras el mercado invernal, está planteada para jugar con un esquema de tres centrales y dos carrileros, con un pivote por delante, pero el cambio de dibujo sería circunstancial y adaptado al estado de la enfermería. En este caso, Bodiger podría actuar por delante de la defensa e incluso hacerlo en un doble pivote con Vallejo, dejando más libertad a los volantes elegidos y con más opciones además para la zona de ataque.

LA CONTINUIDAD DE CURRO TORRES

La decisión será de Curro Torres, al que ayer se le preguntó hasta en dos ocasiones por su continuidad al frente del banquillo cordobesista, aunque no quiso posicionarse. Lo más que dijo el de Ahlen fue que «simplemente trabajo para conseguir una victoria en Almería, lo otro no es una cuestión que me quite mis pensamientos». Además indicó, en referencia a la directiva del Córdoba, que «siempre me han transmitido confianza». Sobre el rival, dijo que es «muy intenso y vertical», y apeló a la concentración de sus jugadores para lograr la victoria. «Debemos ser nosotros mismos, tener oportunidades y aprovecharlas. O hacemos un partido muy serio durante los 90 minutos o va a ser muy complicado conseguir los tres puntos», dijo Torres.