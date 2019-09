La reclamación de 62.000 euros de Romero Campanero llega a la vista judicial

En la mañana de este viernes se ha celebrado la vista de la reclamación de 62.000 euros de Antonio Romero Campanero al Córdoba CF. Esta vista, realizada en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, se ha producido tras no llegar a un acuerdo ambas partes, que intentaron la entente en los últimos días. Romero Campanero mantiene la solicitud de estas cantidades como minutas por sus trabajos de asistencia jurídica al club desde hace cinco años. Romero Campanero realizó esos trabajos como especialista en derecho deportivo.

La entidad blanquiverde, representada por el bufete de Rodríguez Zarza, argumenta que la demanda por reclamación de cantidad no se interpuso hasta la salida de Carlos González de la propiedad. Además, según el club habría un conflicto de intereses, puesto que la reclamación se interpone una vez Romero Campanero entra en el club de la mano de Jesús León.

Hay que recordar que fue en enero del 2018, cuando cambió de manos el paquete mayoritario de acciones del Córdoba CF, cuando Romero Campanero entró en el consejo de administración del club. El 17 de julio del mismo 2018 fue cesado en su cargo de consejero. Al día siguiente el presidente, Jesús León, explicó a este periódico que "Romero Campanero tiene unas demandas al club por unas minutas por juicios. Le dimos el caso a un externo para que actuase como árbitro, y este entendía que no procede. No puedo tener en el consejo a alguien que tiene demandado al propio club, cuando durante siete años no había reclamado".

Romero Campanero (i) solicita 62.000 euros al club por minutas impagadas. / CHENCHO MARTÍNEZ

Pues bien, la primera de esas demandas comenzó a resolverse este viernes, con la vista en la que testificaron, y esta fue la nota curiosa de la jornada en la Ciudad de la Justicia, diversos hombres del pasado reciente y el presente más candente de la actualidad blanquiverde. Carlos González y su hijo, Alejandro González, Álex Gómez, Emilio Vega, Gaspar Romero, abogado vinculado a Luis Oliver, el exconsejero delegado y exvicepresidente del club, Javier Jiménez, y un abogado de Iván Zaldúa (bufete vinculado a Carlos González), Javier Marco Verdejo, fueron citados a declarar.

Jesús León, presidente del Córdoba CF, a la salida del juzgado. / CHENCHO MARTÍNEZ

En el caso de los González, a petición del club cuando aún era abogada Magdalena Entrenas. El nuevo abogado del Córdoba CF ha solicitado que no comparecieran y su testifical finalmente no se ha producido. El propio Carlos González ha explicado a este periódico que "me ha citado León y luego no ha querido que declare". El mismo Jesús León que estaba dentro de la sala 18 donde se produjo la vista, por lo que el encuentro dentro de una sala de tribunal entre ambos no se ha producido, por ahora...

(Hubo ampliación a las 14.12 horas)