Una realidad conocida en el Córdoba CF

La intervención judicial del Córdoba retrotrae a la situación del Córdoba CF del 2011, cuando el propio club, bajo la propiedad entonces de Prasa, solicitó la intervención en abril de aquel año, a pesar de que algunas voces intentaron negarlo. Con la dirección del juez de lo Mercantil Fernando Caballero, el Córdoba CF fue intervenido judicialmente tras admitir la incapacidad para gestionar una deuda que, el propio juez, tasó en poco más de ocho millones de euros.

Nombró entonces dos administradores concursales: un experto en economía, Daniel Pastor, y otro en derecho, Alberto Escudero. Entonces, el club actuaba con aparente autonomía hacia el exterior, hacia los propios aficionados. En realidad, y como marca la ley, tanto Pastor como Escudero debían aceptar, o no, los acuerdos adoptados por el consejo de administración, presidido entonces por Carlos González. El club funcionaba hacia el exterior con cierta normalidad. Tanta, que el equipo llegó, incluso, a jugar las eliminatorias de ascenso a Primera División. Pero hay que recordar que el entrenador del equipo, Paco Jémez, declaró que «hay que pedir permiso hasta para pedir agua».

La diferencia de entonces a lo que ha ocurrido -o puede ocurrir- en la actualidad es que los interventores judiciales pueden disolver el consejo de administración, algo que era posible hace ocho años, aunque poco probable. Los dos interventores judiciales que nombre ahora el juez no solo deben decidir si mantener al actual consejo, sino que valorarán en las próximas semanas y meses el coste mensual -nóminas, proveedores y otros gastos- del propio club y actuar en consecuencia. Además, sea el actual consejo u otro que le releve, deberán valorar las decisiones del mismo, si las respaldan o si, por el contrario, obvian sus pretensiones para, en teoría, beneficiar la trayectoria del Córdoba CF.

En puridad, y como ocurrió hace casi una década, el administrador judicial principal -uno de los dos nombrados por su señoría- actúa como presidente del Córdoba CF. Lo que decida el consejo, sea este elegido por él o no, es secundario en cierta manera. De hecho, el Córdoba CF tiene experiencia de aquella temporada 2011/12, en la que Daniel Pastor tenía capacidad de decisión, y no poca, en el futuro del club.

El consejo, clave

Ante la administración judicial del Córdoba CF, si finalmente se produce, se debe estar más atento a la decisión de los administradores nombrados por el juez sobre el actual consejo de administración, que sobre otras cuestiones.

Si los dos mantienen al mismo órgano de gobierno -siempre y cuando el juez entienda que nada tiene que ver con actividades ilícitas-, el propio club saldrá beneficiado en estabilidad. Más allá de estar de acuerdo con las decisiones del consejo. Y el Córdoba CF, en eso, tiene sobrada experiencia.