El Real Madrid sigue tras Andrés Martín

Posiblemente, lo más destacado ocurrido el pasado sábado en el Cerro del Espìno no fue el empate inservible del Córdoba ante un Rayo Majadahonda al que terminó por meter en el pozo del descenso, sino en la grada, ya que en la misma estuvo Ramón Martínez, director deportivo del Real Madrid que asistió al partido con el objetivo principal de ver en directo a Andrés Martín. La agencia de representación del futbolista blanquiverde es Best of You, con un evidente vínculo con el Real Madrid, que hace ya semanas preguntó por la situación de Andrés Martín



El delantero blanquiverde aún tiene varias temporadas de contrato profesional, en el que se estipula una cláusula de rescisión de cinco millones de euros. Varios equipos de Primera División ya han mostrado interés por él en las últimas semanas. Eibar o Real Sociedad fueron algunos de ellos, así como el Sevilla. El club de Nervión, además, ya está planteando cifras concretas al Córdoba, aunque no se puede afirmar que haya una negociación abierta.



Por su parte, el Castilla se encuentra inmerso en la fase de ascenso a Segunda División, objetivo que en caso de que lograse el segundo equipo blanco abriría el abanico para varios futbolistas, incluido el propio Andrés Martín.



El jugador, que sufrió un golpe en los últimos minutos del partido contra los majariegos, fue uno de los mejores de los blanquiverdes en el Cerro del Espino y, aunque no logró anotar, sí que se topó con el poste derecho de Basilio y generó varias jugadas de peligro para la defensa majariega.

Está claro que a lo largo del mes de junio el futuro de Andrés Martín estará lejos de El Arcángel y, a sus 19 años, el futbolista aspira a seguir en Segunda División.