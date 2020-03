Raúl Cámara: "Nos dejaremos el alma para estar entre los cuatro primeros"

Raúl Cámara se muestra convencido de que la Liga terminará volviendo, completando las diez jornadas que restan y jugándose los play off, de ahí que apueste por que el Córdoba CF se meta en ellos y llegue "de la mejor manera posible". En unas declaraciones facilitadas por los canales oficiales del club, Cámara entiende que lo principal, ahora, "prima la salud por encima de todo" y que mantiene los entrnamientos en casa "de la mejor manera posible" bajo la dirección de "los preparadores físicos, el nutricionista y los recuperadores". Unos entrenos que realiza "en el parking".

-Más de una semana trabajando en casa, cumpliendo la cuarentena y lo que nos queda. ¿Cómo lo lleva?

-Lo llevamos lo mejor posible. Evidentemente es lo que toca. Hay que estar en casa, no es ningúna broma lo que está pasando, ni ninguna pesadilla: es una realidad. Adaptándome. Soy una persona muy positiva, que intento sacar las cosas buenas y tengo una familia a la que adoro, dos hijas preciosas, mi mujer, y disfrutando con ellas de este inciso, de este parón mundial que hay. Hemos pisado el freno y toca quedarse en casa, con la familia, adaptarse y vivir lo mejor posible.

-¿Imaginaba vivir algo así, a nivel mundial y con tantas víctimas?

-La verdad es que no me imaginaba vivir nada así. Es como una pesadilla, pero es real. Nunca está preparado uno para vivir cosas así. Tengo mucha familia en Madrid, allí lo están pasando francamente mal y, evidentemente, uno tiene que mentalizarse, estar fuerte mentalmente. Al final, todos tenemos que reflexionar en este periodo y valorar todo lo que teníamos, las pequeñas cosas, evidentemente.

-Tienen unas tablas de ejercicios y alimentación para no decaer en la forma física. ¿Puede cumplirlas o se hace complicado?

-Tenemos unas pautas tanto físicas y de alimentación. Estamos en continua comunicación con el nutricionista, el cuerpo técnico, los preparadores físicos y estamos haciendo todos los días una valoración personal. Ver cómo estamos entrenando y los ejercicios que hacemos. Hay que adaptarse, hay gente trabajando en casa y nosotros también estamos teletrabajando. Sí que se hace un poco más complicado, es verdad, al no entrenar en la calle, pero bueno. Entreno mucho en el parking e intentamos adaptarnos con el material que tenemos. No tenemos gimnasios y creo que al final… No es como en verano, porque en verano al final pierdes la forma porque tienes dos semanas sin hacer nada, tomando una cañita y eso, y ahora es un periodo de mantenimiento. Siempre se pierde algo, porque no estás en el campo, los gestos, los golpeos, pero si Dios quiere y volvemos lo antes posible, pues nos costará menos.



-Se habla de que por mucho que se intente no perder la forma, luego harán falta dos semanas al menos de trabajo en grupo y entrenos para volver. ¿Qué piensa al respecto? ¿A los veteranos les puede costar más?

-Independientemente de la edad de un jugador, aquí prima por encima de todo la profesionalidad de cada uno. Da igual si se trata de un jugador joven o veterano. Si en su casa no realiza las tareas o no se cuida, creo que da igual la edad que tenga. Si uno no es responsable… El jugador con más experiencia conoce más su cuerpo, conoce más qué tipo de entreno puede hacer, qué es lo que puedes perder… Si eres más joven igual tienes más dificultades. Puede parecer que por ser más joven vas a estar mejor. Mi experiencia me dice que no. Si no sigues tus pautas de alimentación, entrenamiento, profesionalidad, da igual la edad que tengas.



-¿Es diferente la situación del Córdoba al tener que adaptarse a las ideas de un nuevo entrenador?

-Bueno, en cuanto a la forma, uno tiene que ser responsable, tiene que cuidarse en este periodo, comer bien, ser profesional. Toca entrenar en casa. Creo que incluso se puede hacer, aunque nunca igual que en el campo, eso por supuesto. Cuando volvamos, pues si hay que perder algo, que sea lo menos posible. Los gestos, los golpeos de balón no los tienes, pero también estamos en una altura de temporada que a lo mejor nos puede dar algo de oxígeno para luego acabar bien, que es lo que toos queremos.

¿Cree que hay que acabar la temporada como sea, como parece ahora la tesis del fútbol europeo, o cuál es su opinión al respecto?

-Mi opinión es que hay que acabar la temporada. Hay muchísimas cosas en juego, no solo en el Córdoba, sino en Primera, Segunda y Segunda B. Hay un trabajo detrás muy grande, de muchos profesionales, muchas ilusiones. Evidentemente, sí que es verdad que no acabar la competición beneficia a algunos y perjudicaría a otros. Independientemente de eso, ojalá esto pase rápido, que es lo fundamental, que se pare el virus, que se pare el número de fallecidos, que prima la salud por encima de todo, pero si tenemos que estar el verano jugando, pues sería lo más justo y lo ´más razonable.



-Se ha hablado incluso de irse a julio, aunque algunos jugadores estarían sin contrato. ¿Lo ve viable?

-Yo veo viable acabar la temporada sí o sí. No sé si en junio, julio o agosto, quedarnos sin vacacaciones… Creo que sería lo más justo. Evidentemente hay jugadores que acaban contrato, pero si hay que arrimar el hombro y jugar dos meses más porque lo requiere, pues a nosotros nos pagan por una temporada y no sé el método, el modo… Eso le concierne a otros verlo y estudiarlo. Hay que intentar acabar la Liga.



¿Cómo ve esas diez últimas jornadas para el Córdoba?

- Como otros equipos, un poco cruciales. Es verdad que estamos ahí, que todos hubiéramos firmado estar así tal y como ha ido la temporada, con los problemas que hemos pasado. Es verdad que no andábamos en un buen momento con las dos derrotas en casa. Pero este grupo ha demostrado ser competitivo, fuerte y superar cualquier tipo de adversidad. Creo que, como te he dicho antes, todos hubiéramos firmado estar ahí a falta de diez jornadas y creo que el equipo tiene potencial suficiente para estar entre los cuatro primeros, que es nuestro objetivo Por eso vamos a luchar, nos vamos a dejar el alma, ser lo más profesionales posible y ojalá nos acompañe el factor suerte.

-¿Hay que centrarse ya sólo en meterse como sea entre los cuatro primeros, porque en un play off todo puede pasar, o cómo lo ve?

-Nuestro objetivo tiene que ser meternos en play off y llegar bien. Creo que es el principal objetivo. Sí que es verdad que a todos nos hubiera gustado ser primeros, nunca se sabe, y pelearemos cada semana por ir subiendo un puesto. El objetivo es estar ahí, jugar los play off y ahí ya te la juegas. No vale la posición en la que has quedado. Son eliminatorias, son momentos, nada te asegura nada y cualqiuier equipo parte casi con las mismas oipciones. Eso es lo que todos pretendemos: estar ahí, llegar en buen momento y pelear eliminatoria a eliminatoria como autenticas finales.

-Por último, ¿qué mensaje manda a la afición en estos momentos?

-El mensaje que puedo mandar al cordobesismo, a la gente de Córdoba, más allá de que sean muy aficionados al fútbol o no, es que estén bien, que ahora prima la salud por encima de todo. Que se cuiden, que se queden en casa, que es fundamental para que esta pesadilla se vaya lo antes posible. Respecto al fútbol, pues que somos profesionales, nos estamos cuidando lo máximo posible para llegar en las mejores condiciones. Nos dejaremos el alma, nos vaciaremos para estar entre los cuatro primeros y tener opciones de devolver al Córdoba donde le corresponde por ciudad, gente, afición, historia, por muchísimas cosas. Un saludo y que el confinamiento en casa se lleve lo mejor posible.