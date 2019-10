Raúl Cámara asegura que «cobramos los tres meses»

Raúl Cámara compareció ante los medios de comunicación y también se refirió a todo el ruido extradeportivo que rodea al conjunto blanquiverde. El veterano defensa defendió que a él le gusta «estar centrado en lo meramente deportivo y futbolístico. Lo he hecho siempre en mi carrera, me gusta abstraerme de estas cosas que rodean siempre a los clubs ya que, por desgracia, se habla más de lo de fuera que de lo deportivo», se lamentó.

En todo caso, aseveró que «no soy quién para comentarlo. Sólo puedo decir que llevo aquí tres meses y estoy feliz, a pesar de los problemas que pueda tener el club, a nosotros no nos falta nada. En el tema de las nóminas nos han dicho que está arreglado, hemos cobrado los tres meses, pero aquí hay un poco de psicosis, por lo que pasó el año pasado», reconoció, pero avisó de que «sé que se habla mucho de lo de fuera, pero al final nosotros venimos aquí a ganar y jugar a fútbol».

En lo deportivo, Cámara comentó sobre la victoria ante el Cádiz B que «para nosotros y para la afición ganar así sabe mejor, te vas a casa más contento. Esperemos que nos dé confianza y nos permita seguir creciendo, porque el equipo es nuevo y hay margen de mejora». También habló sobre su situación en el campo, a un costado y en otro. «Lo que me gusta es estar en el verde, y si es de portero pues de portero. He tenido la suerte de poder participar, en banda contraria, pero si habíais seguido mi trayectoria he jugado temporadas enteras en el lateral zurdo. Para mí, casi que me da igual, está claro que mi pierna buena es la derecha, pero defensivamente, en el campo, es parecido jugar en una u otra. Estoy contento con participar, sea en una banda u otra, para mí no es extraño jugar en la derecha o en la izquierda, he jugado casi la mitad de mis partidos en la izquierda. Donde tenga que ayudar al equipo ahí estaré», aseveró.