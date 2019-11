Raúl Agné: "No vamos a ganar en Talavera sin bajar del autobús"

El técnico del Córdoba CF, Raúl Agné, ha valorado como positivas las recuperaciones de Chus Herrero y José Antonio González, que han entrenado “con normalidad” y entrarán en la lista que se conocerá este sábado. No así Javi Flores, que deberá esperar una semana más. Xavi Molina y Jesús Álvaro también causarán baja.

Respecto al rival el próximo domingo, el Talavera (17.00 horas), lo ha definido como “un equipo dinámico y vertical, que tratará de hacer su partido y aprovechar que juega de local”. Por ello, ha desechado que vaya a ser un partido fácil y ha advertido contra los excesos de confianza. “En el fútbol nunca he ganado un partido antes de jugarlo, sería de iluso que vamos a ganar en Talavera sin bajar del autobús”.

Ademas, el entrenador aragonés ha tratado los siguientes temas en su comparecencia.

El estado de la enfermería

”Hemos recuperado a algún jugador y hemos tenido más tiempo para preparar el partido, adaptando la configuración del equipo a lo que tenemos. Han entrenado con normalidad José Antonio González y Chus Herrero. Todavía tenemos precaución en ese sentido, confío en que los dos puedan jugar, valoraremos de aquí al sábado si serán titulares. Es importante ir recuperando efectivos para tener más opciones de juego. Jesús Álvaro tiene una rotura, Xavi Molina tiene una rotura, Javi creo que tendremos que esperar y ya está, el resto está todo el mundo disponible. Pero queda un entreno y uno nunca sabe lo que puede pasar”.

Adaptación del equipo a sus automatismos

“Lo que queremos es ir dando pasos al frente y que se consoliden, no ir dando un paso adelante y dos atrás, necesitamos puntos en la competición y equilibrio entre los puntos que necesitamos y cómo queremos jugar. Queremos que vayan apareciendo nuevos argumentos, que ellos los vayan asimilando pero con pies de plomo. En estas circunstancias lo más importante es ser conscientes de que no estamos en pretemporada, hay puntos y hay que competir”.

Enlazar dos victorias seguidas con dos rivales de abajo

“En el fútbol nunca he ganado un partido antes de jugarlo, y seria de iluso pensar que vamos a ir a Talavera y vamos a ganar sin bajar del autobús. Los equipos abajo en la tabla en su campo son muy peligrosos, ademas tú eres el equipo a batir. Ellos tienen sus armas, las intentarán explotar, están con su gente y no nos regalarán nada. Vamos con la intención de ganar, si conseguimos enlazar dos victorias seguidas sería un plus de autoestima”.

Más de ocho meses sin ganar a domicilio

“Llevo aquí una semana justa, sé esta estadística pero me acojo a que acabo de llegar. Todavía no he jugado fuera y espero que la primera salida sea una victoria. Lo que ha sucedido hasta ahora no me sirve de nada”.

¿Fidel Escobar como eje del equipo?

”No me gusta individualizar dentro de los colectivos, no me parece justo. Podemos hablar de las características de Fidel. Me habían hablado de él pero no lo había visto entrenar. Personalmente creo que tiene unas condiciones buenas, reúne músculo, corazón y ciertas dosis de calidad, más de central que de mediocentro, y tiene una humildad muy grande a nivel mental. Es un jugador que nos aporta mucho, el otro día nos dio mucho equilibrio en el centro del campo y mejoró a los centrales. Pero individualizar en Fidel no me parecería justo, dentro de un tiempo me gustaría que me preguntéis por muchos jugadores que estan a buen nivel”. Llegamos al partido del San Fernando sin más posibilidad, solo teníamos a gente por dentro a Imanol. Elegimos esa opción de Fidel y nos salió bien, pero creo que todo el equipo estuvo bien. Si en un futuro jugará mas tiempo de pivote o volverá de central dependerá de cuánta gente recuperemos, y siempre manteniendo ese equilibrio y esa idea de juego que queremos”.

Características del Talavera

”El rival esta hecho de jugadores propios de la categoría. Son gente trotamundos de Segunda B. Tienen sus armas ofensivas con Zamorano, con Oca y con Aguilera. Es vertical, es dinámico y juega de local. Va el Córdoba CF y lo reciben en una situación difícil, van a intentar hacer su partido. Nosotros no tenemos que ir a su terreno. Nosotros tenemos que mostrar nuestras cartas pero no queremos que el rival se sienta cómodo y nosotros incómodos. Quiero un partido controlado. Tenemos que jugar con experiencia y con oficio. Saber lo que hacer lo que toca en cada momento. Tenemos que perseguir la solidez como equipo tanto ofensiva como defensiva. Y saber qué cositas te puede hacer el rival e intentar contrarrestarlas”.

Ni defensa ni ataque, el equipo como un todo

”El fútbol es un todo, no sé disociar atacar y defender. Me gustaría tener la pelota, generar muchas ocasiones y que el rival no me ataque, pero eso es imposible. Lo que sí quiero es que mi equipo sepa qué hacer cuando tenga la pelota y cuando no la tenga. Hay que simplificar mucho las obligaciones de cada jugador. Me gusta ganar como toque y en función de lo que sea capaz de generar arriba. Cuando juegas en un equipo potente, que es el referente de la categoría, ves a equipos que cambian su forma de jugar, pasan a jugar de otra manera. Siempre es una sorpresa. Pero tenemos que estar preparados para todo. Ellos empezaron con una línea de cuatro y en las dos ultimas salidas jugaron con una línea de cinco, ganando así en Algeciras. Tenemos que estar preparados saquen el esquema que saquen y tenerlo previsto. Y luego esta la capacidad de acierto, porque sino nos tocará pasar un mal rato. Que hasta eso hay que saber hacerlo”.

¿Falta de eficacia arriba?

“El equipo generó seis ocasiones claras de gol, solos delante del portero. Si el acierto existe o no ya lo mejoraremos, pero es mas importante generar. El otro día Gabriel tuvo que haber hecho mas de dos goles por estadística objetiva de un programa informático, pero Zelu hizo gol con una sola ocasión, él sí fue eficaz. Sobre el individualismo, para eso está el entrenador, para ajustar a cada futbolista a la idea colectiva que tenemos. Pero nuestros delanteros son buenos. Ahora, si un jugador dribla a seis defensas y hace gol, yo le voy a aplaudir. Todo es relativo”.