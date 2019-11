Raúl Agné solo medita un cambio en el Córdoba CF para Murcia

La actividad del Córdoba CF en el plano deportivo aparenta marchar con cierta normalidad. El hondureño Luis Fernando Garrido ya se encontraba ayer en Córdoba y hoy pasará reconocimiento médico. Posiblemente realice trabajo específico, aunque tampoco se descarta por completo que pueda estar con el grupo, al menos durante unos minutos. El que no llegará a tiempo será Owusu. El ghanés ganó el último partido de la fase de grupos y anotó dos goles, por lo que no estará el próximo domingo en Murcia ni en la siguiente jornada, ante el Mérida, como mínimo.



Por otra parte, el plan de viaje del conjunto blanquiverde para esta jornada se inicia mañana, a las 15,30 horas, cuando está previsto que el autobús oficial del Córdoba CF parta desde El Arcángel rumbo a la capital murciana, en donde, en principio, se alojará en el hotel Juan Carlos I, un establecimiento de grato recuerdo para los cordobesistas.



En lo estrictamente deportivo, Raúl Agné no parece tener excesivas dudas sobre el once que ha de presentar ante el UCAM Murcia, el próximo domingo. En principio, parece que el de Mequinenza valora no realizar excesivos cambios, salvo el obligado de Djetei o Fernando Román por Fidel Escobar, que juega hoy con su selección contra México la eliminatoria de vuelta de la Liga de las Naciones Concacaf (3-1 en el encuentro de ida). Probablemente, el técnico blanquiverde repita el 1-4-1-4-1 que tan buen resultado le dio en la última jornada de Liga, ante el Villarrobledo, en El Arcángel, en donde además de ganar con claridad (2-0), tuvo momentos de juego para la esperanza. Con Antonio Moyano y Javi Flores recibiendo cuidados especiales, las bajas de Owusu, Fidel Escobar, Xavi Molina y Jesús Álvaro son las únicas que sufrirá el Córdoba CF.