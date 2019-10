Raúl Agné recupera efectivos

El técnico del Córdoba CF, Raúl Agné, va recuperando efectivos de cara al partido del próximo domingo en Talavera de la Reina (17.00 horas). La pasada jornada, en la victoria ante el San Fernando, el técnico aragonés debutó en el banquillo blanquiverde con hasta cinco bajas. De ellos, dos se ejercitaron con el grupo en la sesión matinal de ayer -Chus Herrero y José Antonio González- y otro, el capitán Javi Flores, lo hizo en solitario con el readaptador físico.

Agné preparó una doble sesión de vuelta al trabajo tras la jornada de descanso del martes, y en el entrenamiento vespertino Herrero, González y Flores se ejercitaron en solitario durante más de media hora.

Chus Herrero, Javi Flores y José Antonio González se ejercitan con el readaptador ayer, durante el entrenamiento vespertino. / A.J. GONZÁLEZ

Así, el preparador blanquiverde va contando con nuevas piezas con las que armar su once, especialmente en el centro del campo, donde prácticamente no tuvo más opciones que las que sacó de inicio, incluyendo por primera vez en la temporada a Fidel Escobar en el pivote defensivo. El próximo domingo, la pareja Escobar-Imanol García podría tener la competencia de José Antonio González. El regreso del pontanés también abriría la posibilidad de nuevas variantes en la parcela ofensiva.

NI XAVI MOLINA NI JESÚS ÁLVARO

No obstante, no todas fueron buenas noticias en la doble sesión de ayer. Así, ni Xavi Molina ni Jesús Álvaro se entrenaron en la ciudad deportiva, ni en la sesión matutina ni por la tarde, por lo que, en principio, no estarán disponibles para el viaje a Talavera. Especialmente sensible será la baja de Álvaro, ya que no hay más laterales izquierdos puros en la plantilla del Córdoba CF.

De no mediar una recuperación rapídisima del lateral canario, Agné deberá tirar nuevamente de Raúl Cámara jugando a pierna cambiada u optar por Víctor Ruiz. En el entrenamiento vespertino de ayer, Ruiz actuó como lateral izquierdo en un ejercicio a medio campo entre dos equipos de seis jugadores.

La sesión, por cierto, fue dirigida al completo por el segundo entrenador, Arnau Sala, con un Agné que observaba en todo momento la evolución de los suyos

JAVI FLORES TRABAJA EN SOLITARIO

No se espera el regreso del capitán, Javi Flores, antes del partido de la undécima jornada ante el Villarrobledo. Ayer completó dos sesiones con el readaptador físico sin gestos aparentes de dolor. Flores sigue recuperándose de la lesión en el aductor de la pierna derecha que sufrió hace justo tres semanas, pero la vuelta al grupo de José Antonio González, unida a la buena actuación del doble pivote Fidel Escobar-Imanol García ante el San Fernando, no invitan a que el de Fátima fuerce para estar en Talavera. Eso sí, si su progresión en los entrenamientos continúa siendo positiva, la visita del Villarrobledo a El Arcángel, en el fin de semana del 9-10 de noviembre, parece una fecha probable para verle de nuevo con la zamarra blanquiverde.