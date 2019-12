Raúl Agné: "Ojalá nos toque un grande si al final pasamos"

Raúl Agné ha ofrecido la rueda de prensa previa al encuentro de Copa del Rey de mañana, en el que el Córdoba CF visita Matapiñonera para medirse al colista del Grupo I de Segunda B, la UD Sanse. Un encuentro en el que confirmó la presencia en la lista de convocados de Antonio Moyano y Fran Gómez y en la que no estarán Isaac Becerra, Gabriel Novaes, Javi Flores, Jesús Álvaro, De las Cuevas, Sebas Castro y Fernández. Por lo tanto, los 18 convocados son: Edu Frías, Llamas, Djetei, Víctor Ruiz, Chus Herrero, Ángel Moreno, Fidel Escobar, Raúl Cámara, Fernando Román, Xavi Molina, Zelu, José Antonio González, Imanol, Antonio Moyano, Sebas Moyano, Fran Gómez, Owusu y Juanto Ortuño.

¿Puede haber dudas, por el horario y por el escenario?

Estamos en un escenario distinto, pero queremos ir allí, hacer un buen partido y pasar la eliminatoria. Adaptarnos, también a la climatología, que parece que no va a ser buena, pero intentaremos sacar el partido adelante.

¿Influirá el campo, de césped artificial?

No es excusa, pero ellos tienen ventaja. Hemos continuado entrenando en césped natural. El artificial no es que me preocupe, pero sí me ocupa que nadie se haga daño, porque es una superficie distinta. Hay que ver qué artificial es, si es nuevo o es viejo, pero no nos queda más remedio que adaptarnos.

¿Cómo se encuentra Fidel Escobar?

Viaja, pero no va a jugar de inicio.

¿Hasta qué punto interesa la Copa?

Hasta el punto de que no hay un partido que no quiera dejar de competir. Habrá cambios, bastantes, pero las plantillas están para eso. En partidos como el de Copa, en el que otros pueden jugar de titulares, pueden reivindicarse. Somos el Córdoba CF y tenemos que ir a intentar ganar.

¿El planteamiento se parecerá al que se vio en La Línea?

Lo que cambian son las obligaciones de los jugadores y la naturaleza de cada jugador. Mañana no será igual, pero la intención será la misma: ser vertical, combinativo y, si no se puede ser combinativo, ser agresivos. Al final depende de las características de cada uno de los jugadores.

¿Influye el partido de mañana en las decisiones para el mercado de enero?

Todos los jugadores están disponibles y forman parte de esta plantilla. Mañana van a jugar muchos jugadores que no juegan. No es que a expensas de mañana vaya a venir un perfil u otro de futbolista, porque eso también lo tengo claro desde hace tiempo.

¿Qué le parece el rival?

Si ves los números dices, pues, equipo malo, con todos los respetos, pero si ves los futbolistas, no son malos, precisamente. Tiene a Emaná, tiene buenas individualidades, pero por lo que sea no empezaron bien la Liga. No me fijo en ningún rival y no he ganado ningún partido antes de jugarlo. Y espero un rival que la Copa se la tome muy en serio.

La Copa, ¿un caramelo el seguir para conseguir un rival grande?

Empiezas las eliminatorias y siempre pasa lo mismo. Luego te toca otro del mismo rollo. Te hablo de mi experiencia y al final la Copa termina costando. Si al final pasamos, ojalá nos toque un grande. Si es más de lo mismo no tiene ningún aliciente, tampoco.

¿Puede el rival estar más pendiente de la Liga?

Los dos afrontaremos el partido igual. Al revés, si no están bien en Liga igual les viene bien la Copa, pero eso deben decirlo ellos. No tengo dudas de que nos van a poner el partido lo más difícil que puedan y lo van a competir y disputar.

¿Gabriel Novaes lo ha recuperado el Sao Paulo?

No tengo ni idea. Lo que sé es que no está. Pues si lo recupera el Sao Paulo pues que le vaya muy bien en el resto de su vida.