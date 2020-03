Raúl Agné, en su hora más crítica

El futuro de Raúl Agné en el Córdoba CF continúa estando en el aire. Los resultados de las tres últimas jornadas, en las que ha sumado un punto de nueve disputados, más los cánticos de El Arcángel en la parte final del encuentro contra el Cartagena, pidiendo la destitución del de Mequinenza, no han hecho sino multiplicar las consultas y reuniones desde la noche del mismo partido, en las que se valoran tanto la continuidad del entrenador, dándole el encuentro del próximo domingo en San Fernando como última oportunidad, o no esperar y buscar un relevo en el banquillo blanquiverde.

De hecho, según informaron fuentes de la entidad blanquiverde, durante la tarde del lunes se celebró una reunión en la que participó la cúpula del Córdoba CF y, aunque inicialmente estaba prevista algún tipo de comunicación se pospuso a la jornada de hoy, en la que se tiene en la agenda una cita con Raúl Agné para decidir definitivamente sobre su futuro.

La primera crisis deportiva de la era Infinity, además, se produce en un momento en el que en la entidad existen dos claros caminos en la estructura deportiva. Por un lado, Alfonso Serrano y Jorge Rodríguez de Cózar que, en un principio, iban a desligar su futuro del Córdoba CF, pero finalmente comunicaron al club que permanecerían, al menos, hasta el próximo verano. A pesar de que la distancia con el actual Córdoba CF es obvia, está claro que si Serrano tuviera la fuerza que tuvo en el pasado, Agné tendría garantizado su futuro. Fue quien apostó por él y el de Mequinenza ha pasado la peor etapa de la temporada al mando del equipo.

Pero por otro lado están los responsables deportivos de Inifinity en el Córdoba CF, entre los que se cuentan a Miguel Valenzuela y Juanito Gutiérrez. Hace justo una semana, Adrián Fernández Romero declaró públicamente, tras la derrota ante el Algeciras, que «los resultados no están a la altura de la plantilla», que según su criterio, es «la mejor o una de las dos mejores plantillas del Grupo IV», de ahí que criticara al vestuario porque «no estamos a la altura, veo una falta de ambición y una pasividad tremendas que no se pueden permitir. Tenemos que ser autocríticos y empezar a apretar», reclamó. Asimismo, Jesús Coca declaró pocos días después que la derrota ante los de Salva Ballesta fue «un petardo gordísimo». «Hay formas de ganar y formas de perder, eso también hay que verlo», remarcó Coca, que también indicó que los mandatarios «somos los que tenemos que exigir», ya que «¿qué pensaría el cordobesista si dijéramos que no pasa nada por perder con el Algeciras? Pues que seríamos unos irresponsables, aseveró.

Así, a los minutos de finalizar el encuentro ante el Cartagena ya se sucedieron las primeras reuniones, que tuvieron continuidad durante la jornada del lunes, decidiendo por la tarde -Javier González Calvo y Adrián Fernández Romero- que la última cita se celebraría hoy, con el propio Raúl Agné, que vive sus horas más críticas en el Córdoba CF.

Raúl Agné llegó el pasado 23 de octubre del 2019 a la entidad blanquiverde para relevar a Enrique Martín, que se mantuvo nueve jornadas en el banquillo. Tomó las riendas del Córdoba CF hace cuatro meses y medio, cuando estaba situado en la octava plaza, con 13 puntos, a dos de los puestos de play off y a siete puntos del liderato, que ostentaba entonces, precisamente, el Cartagena, con 20 puntos.

En los 19 encuentros que lleva dirigidos en el Córdoba CF en Liga, ha sumado nueve victorias, cinco empates y cinco derrotas, con 23 goles a favor y 17 en contra, logrando 32 puntos. Bajo su mando, el conjunto blanquiverde lleva en la actualidad 45 puntos y está situado a dos de los play off y a nueve del líder, un Cartagena que con ese 0-2 provocó que El Arcángel, en la parte final del encuentro reclamara la marcha del entrenador de Mequinenza, que manifestó a su término que «en dos semanas parece que todo se fue al carajo; hoy te acuestas siendo entrenador y mañana no».

Además, perdió el partido de Copa del Rey en San Sebastián de los Ballesteros ante la UD Sanse (2-0) y, en su particular Liga, en esas 19 jornadas, sería cuarto clasificado, a seis puntos del líder, que sería el Marbella, e igualado a puntos con el quinto clasificado, el Badajoz. Con esos números y sensaciones afrontará hoy la reunión en la que se tratará del recorrido que puede seguir teniendo el Córdoba CF.