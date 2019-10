Raúl Agné: "Estoy acostumbrado al ruido, he estado en plazas muy duras"

En la segunda parte de la entrevista con Raúl Agné, el técnico del Córdoba CF reconoce que "el objetivo es el ascenso", pero advierte de que "con el escudo solo no basta". Además, muestra la importancia que cree que tiene la afición blanquiverde para lograrlo, ya que "es una afición que gana partidos".

-El otro día utilizó un 1-4-4-2 cuando habitualmente ha tirado del doble pivote. ¿Tiene que ver con la plantilla, tienen que ver las bajas, tiene que ver con que ya es más prudente como ha dicho?

-No. Al final hemos de tomar una dirección. Lo más difícil en un equipo de fútbol es encajar. Tú tienes una idea. Luego hay que encajar esa idea y una vez que la has encajado la tiene que ajustar con los jugadores que tienes. En la simplicidad estás más cerca de la perfección, lo cual no quiere decir que sea fácil. Por lo tanto, vamos a simplificar las obligaciones individuales y las colectivas. Porque, al final, si el futbolista tiene donde cogerse, dos parámetros defensivos y dos ofensivos, te dirá "¿y con esto basta?". Y sí, con eso basta, porque todo lo demás eres tú. No creo en los dibujos tácticos, creo en las obligaciones que se den, porque eso genera unos desarrollos del juego. Si yo tengo un lateral derecho muy ofensivo y otro, izquierdo, muy defensivo, la naturaleza del derecho será ser un extremo, mientras que el defensivo querrá verlo por detrás del balón. Si paramos el partido en imágenes, en momentos, pues igual vemos que tenemos tres defensas, tres centrocampistas y cuatro delanteros. A mí lo que me gusta y como entiendo el juego es que hay un terreno de juego muy grande, y que los jugadores entiendan que la relación espacio-temporal es fundamental para jugar al fútbol. Quiero decir que hay que saber recibir el balón cuando estés solo. Para eso necesito ser versátil, hacer muchas líneas en el campo. Si hago esas líneas me voy a escalonar, aparecen figuras geométricas y ese dibujo, si paramos un momento, sería asimétrico muchas veces. Pero si la obligación dada a cada uno es puntual sí aparecerá el desarrollo que tú quieres. El fútbol dice que para jugar bien tienes que meter gente por dentro. Pero no lo dice Raúl. Lo dice el juego. Cuanto más plano seas, menos fútbol generarás, menos líneas tendrás. A través del juego encontrarás el camino. Me da igual si el extremo recibe en el carril del ocho. Gente que me fije la línea para correr, gente por dentro, gente por fuera… Claro, eso es complicado, requiere tiempo. Pero no quiero que lo vean desde un posicionamiento rígido. Quiero que ellos entiendan "mi compañero no está presionado, voy a buscarle una situación favorable, porque aunque ahora no participe en el juego, ese balón más tarde o más temprano me va a llegar". Para jugar bien al fútbol no hay que correr.

-El domingo pasado, entonces, fue tan solo un punto de inicio.

-Sí, porque antes del domingo hablamos de compromiso, de disciplina, de solidaridad, que eso es como el valor en la guerra. Eso se da por hecho. Jugar bien no está reñido con lo del domingo. Eso es una obligación. Si tú no quieres estar defendiendo todo el rato, debes ser más protagonista con el balón. Pero al final también he aprendido que hay equipos que se sienten bien así. Y tú los quieres cambiar y no, ellos quieren seguir así. O hay equipos que dicen no, no, que yo quiero la pelota. A ver cómo equilibramos eso, porque a mí me gustaría ser protagonista con el balón y creo que con el tiempo lo conseguiremos. Porque también creo que jugadores puntuales muy importantes para nosotros, sobre todo en el juego por dentro, no estaban. Le doy mucho mérito y valor a lo del otro día porque creo que llegamos muy limitados de jugadores y los que jugaron se adaptaron e hicieron un gran esfuerzo.

-Es un contratiempo añadido. Coger el tren en marcha y, además, ver que en el vagón faltan asientos.

-Pero eso siempre pasa (ríe). Siempre que he llegado a algún sitio he pensado "si tienes que ir ahora es que algo no va bien". Es de sentido común. Nunca me ha fichado un equipo que vaya tercero. Siempre he ido, por suerte o por desgracia, me ha tocado muchas veces. Y más allá de que algo no funciona, eso está claro, y son ciudades con entornos duros, con historia -eso a mí me gusta personalmente me gusta también, porque tú te has de exigir a ti mismo-, está el otro hándicap: que siempre suele haber problemas de lesiones. Aquí, ¡tres bajas y todas por dentro! Ostras, ¿no puede ser un defensa, un delantero y un centrocampista? No, no. Pues ahí está el entrenador. Ha de ser capaz de improvisar y ajustar eso en el mínimo tiempo posible.

-La plantilla está orientada a un esquema, con siete centrales y con esa necesidad de versatilidad que hablaba usted antes. ¿Cómo lo ve?

-Daremos tiempo al tiempo. No voy a cuestionar nunca lo que había. No soy de esos. Es más, siempre que he llegado a un equipo he dicho: “no quiero oir a nadie hablar de lo mal de antes, porque todos intentamos hacerlo lo mejor posible”. Siempre. Cada uno con nuestra idea. Indudablemente, yo no tendré seis centrales en una plantilla si empiezo una temporada, porque tengo otra manera de entenderlo. No mejor ni peor. Otra manera. Ahora, en las circunstancias actuales, daremos tiempo al tiempo y veremos. Esto es una selección natural. El fútbol es como la vida, insisto, llega un momento en el que si sobran piezas, pues sobran piezas. Es que si en un sitio nos sobran y en otro nos faltan, ya digo. Hoy por hoy, mi obligación profesional y moral es ver cómo los chavales encajan la idea, ver si son capaces de ser versátiles y adaptarse a otras posiciones, ser útiles.

-El objetivo del club es el ascenso. ¿Cómo ve el nivel del grupo, de la plantilla, del club?

-El Córdoba, no solo acaba de descender, sino que en antaño estuvo transitando mucho en Segunda B, y ahora no, los últimos años estuvo en Segunda, jugando promociones, incluso en Primera. Estos últimos años ha estado jugando con fuego y ha acabado quemándose. La realidad es que tu obligación profesional es estar lo más arriba posible y pelear por ese ascenso. Pero eso, dicho desde el escudo, que es una obligación, con eso solo no basta. No basta porque el Cartagena y otros quieren lo mismo. Y aquí no vale decir: “es que el Cartagena no tiene tantos socios o aquel sitio es más pequeño”. No, no. Hay que competir. Y hacerlo día a día. ¿El grupo? Pues yo creo que estaremos entre los seis mejores. El San Fernando va segundo y no creo que sean mejores que nosotros. Pero sí, tienen cosas mejores que tú y tú mejores que ellos. El Cartagena tendrá otras cosas. Creo que lo más importante es que los jugadores se centren en que "ya sé que tengo que llegar al final con opciones reales". Que es primero, mejor. Si no, segundo y, si no, tercero. Bien, esa es la meta. ¿Pero las etapas cómo las marcamos? ¿Qué queremos? Soy consciente de que lo importnate de verdad son las etapas. Semana a semana, mes a mes. Poco a poco. Si nos centramos en el rendimiento en cada etapa iremos bien. Si nos dispersamos con el objetivo, en que estamos en el Córdoba, en que tenemos que estar arriba por encima de cosas que no podemos controlar, es cuando muchos clubs, y lo sé por experiencia, se dispersan y se olvidan del rendimiento. Aparece la crispación, la confusión… De ahí que tengamos que entrenar bien para ir el domingo y ganar.

-Una pregunta obligada. El ruido externo y cómo percibe al vestuario a su llegada.

-Yo estoy acostumbrado al ruido. Mucho ruido. He estado en plazas muy duras en ese sentido, en momentos muy muy convulsos. Tenerife en descenso, Cádiz en descenso, Zaragoza cerca del descenso… Huelva bajaba de Primera y más cerca del descenso. Y cuando llegas a estos sitios el entorno es convulso.

-En Cádiz, incluso, con un cambio de propiedad.

-Sí, a mitad de temporada y con cinco meses sin cobrar. Las he visto de todos los colores. También quiero un poco de estabilidad, ¿eh? (ríe) Ya estoy un poco cansado de eso. El entorno lo veo, quizás porque tengo ya una edad he vivido estas experiencias y te curten, yo soy de los que pienso que hay que escuchar a la gente. A los jugadores siempre les digo: "no pretendáis que os den nada si vosotros no lo dáis. Un día os retirareis, ireis a ver a vuestro equipo y querreis que gane, que haga goles". Porque no conozco a ninguna afición que se te ponga de culo si no vas de verdad o no ofreces. Otra cosa es que haya un momento de distracción, de que me dejo llevar por todo. Pues no. El otro día fue acojonante la gente. Yo he venido aquí y las he pasado putas como visitante. Y la afición ha ganado partidos. Con el Zaragoza nos gana el Córdoba en el último minuto porque la afición está ahí, ahí y te empujan. Creo que el entorno es bueno, es sano. Es más, creo que todo lo que sucede es algo que no nos compete a nosotros. Creo que la parte institucional que se encarge la institución. Y la gente, si se enfada con la institución, ellos sabrán. Nosotros, los profesionales, debemos intentar rendir. Me gusta el entorno, es sano, el campo, míralo, da buen rollo, huele a fútbol.

-Vamos a algún nombre propio. ¿Espera algo especial de los más expertos, capitanes, estandartes?

-Dos partes al respecto. A mí cuando me hablan de que “ese es un líder”, yo en eso no creo. Malo si yo necesito de un líder para que me lidere. Aspiro como entrenador que todos los jugadores sean líderes, desde su posición. Para mí eso es muy importante. Cada uno desde su posición. A partir de ahí hay jugadores que son expertos o veteranos y pretenden ponerse el escudo por bandera, con toda la intención y buena voluntad, y bajan el rendimiento. Te estás equivocando. Cuál es tu posición y qué haces bien en tu posición. En qué eres bueno, porque desde ahí se va a ver tu jerarquía y tu liderazgo. ¿Eres de tirar pases o de esprintar? Si eres lento cómo te vas a poner a esprintar. Con el balón eres bueno, no pierdes la pelota, pues haz eso. Porque si no, vas a dejar de liderar desde tu posición. Y luego, lo de la experiencia, sí es cierto que en el vestuario, porque el campo es importante, pero el vestuario es más. Y lo que arrastran a los jóvenes o son capaces de guiar u orientar son los veteranos. Y aquí, los veteranos, he hablado con ellos y me dan muy muy buenas vibraciones. Creo que son grandes profesionales y muy buenas personas. No tengo la percepción de ver a nadie que vaya por libre. Igual que en el campo esa responsabilidad y esas obligaciones tenemos que sacarlas. Pero lo que hacen bien. Un portero que juegue bien con los pies, sí, pero yo lo que quiero es que pares. Cuando oigo lo de “ganador” o "perdedor"… ¿Con qué vara se mide? Si es que se intenta todo para ganar, sí, pero no es garantía de éxito. Los jugadores han de sentirse importantes. Les vamos a ayudar porque hay que tirar con esto para adelante. Somos el Córdoba y es por algo. El otro día les decía: "Algo habréis hecho bien si os ha fichado el Córdoba. ¿O queréis ir al San Fernando?" Con todo el respeto al San Fernando, ¿eh? Pero las plazas duras son las plazas duras. Tengo confianza en el grupo, quiero estar tranquilo y feliz en el día a día, quiero que ellos estén así porque el éxito se consigue desde la tranquilidad y la diversión.

-No desde el escudo.

-No se gana. Hay que encontrar los argumentos durante el juego, ver qué ofrece el rival, ver qué ofreces tú y en ese desarrollo del juego seas capaz de generar el fútbol suficiente para ganar. Pero ellos también van a ofrecer cosas. Y debes estar preparado para tapar sus virtudes. Y, a la vez, explotar las tuyas. Si eres capaz de llevar al balón a determinadas zonas que, entre comillas, tú eres potencialmente un poco mejor, pues sí que debería sacar… Pero lo vas a hacer desde el fútbol, no por el escudo, ni porque juegue Fulanito o Menganito.