Raúl Agné: "El grupo es espléndido y está motivado"

En su presentación como nuevo entrenador del Córdoba CF, Raúl Agné dejó claro que sabe al club al que viene y que conoce la delicada situación económica e institucional que atraviesa. «No podía permitirme decir dos veces que no al Córdoba CF y a Alfonso (Serrano)», aseguró el técnico aragonés, en referencia al pasado verano, cuando estuvo cerca de ser él y no Enrique Martín el que comenzase la temporada.

Aunque entiende que no podía volver a rechazar el proyecto para el ascenso del club blanquiverde, Agné indicó en dos ocasiones que «sé a dónde vengo, que la parte del club esté así o asá no me compete, yo solo puedo hablar de lo que puedo atender, que es el rendimiento, entrenar y trabajar». Y los mimbres que tiene para enderezar la nave blanquiverde no le parecen pocos. «Estoy convencido de que es un buen grupo, son jugadores válidos para jugar conmigo», aseveró Agné, que insistió en que «me he encontrado una plantilla y un grupo muy bueno, con un compromiso de trabajo muy grande». Incluso, añadió que «el grupo es espléndido y está claro que está motivado».

También fue claro el nuevo entrenador del Córdoba CF cuando se le preguntó por la idea de juego que pretende implantar. «Me gustan los equipos dinámicos, combativos y verticales», dijo, aunque rechazó que el sistema sea para él algo vital. «No creo en los sistemas sino en los desarrollos del juego, difícilmente juego con cinco atrás, normalmente dispongo una línea de cuatro defensas, pero no descarto jugar con cinco», indicó Agné. El aragonés ahondó en cómo entiende el futbol al asegurar que «me gusta que los pases sean adelante y no hacia atrás, que la gente mire a la portería y generar hábitos. No creo en la táctica, es una herramienta de los entrenadores, pero la experiencia me ha enseñado que desde los hábitos se crea una identidad de juego».

También pidió un poco de tiempo para que su plantilla vaya asimilando el patrón definido que pretende implantar. «Si el domingo ya se ve el Córdoba CF que quiero sería Dios, pero espero que ya se vean las intenciones de lo que quiero», aseveró.

Además, Raúl Agné analizó al San Fernando, el rival al que se enfrentan los blanquiverdes mañana a las 17.00 horas, en El Arcángel. «Siempre que voy a un equipo nuevo me toca empezar contra un equipo de arriba y con limitaciones por las bajas. Somos conscientes de que el rival es duro, preferiría jugar ante el último. Es un rival con un potencial de ataque peligroso, con Marc, Pedro Ríos o Francis, vertical y dinámico, y con hombres que por sí solos son capaces de generar peligro».

Finalmente, Agné se refirió a la importancia que tiene la afición del Córdoba CF para amarrar la mayor cantidad de puntos posibles en El Arcángel, empezando por el duelo de mañana. «La afición debe ser muy importante, pero le tenemos que ofrecer y dar. Aspiro a que todos mis equipos sean reconocibles tanto en casa como fuera», acabó su comparecencia el nuevo entrenador del Córdoba CF.