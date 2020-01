Raúl Agné dispone de solo 15 jugadores

Salvo cambio imprevisto en los dos próximos días, el primer encuentro de la segunda vuelta para el Córdoba CF llegará con estrecheces, ya que las lesiones de varios jugadores así como las bajas de algunos han dejado en cuadro la plantilla cordobesista para la disputa del duelo del domingo en Los Cármenes.



Raúl Agné no podrá contar con Edu Frías y Fidel Escobar por lesión, así como con José Antonio González, por la cláusula en su contrato de cesión. Asimismo, la baja oficial de Ortuño más las previsibles hoy de Víctor Ruiz y Fernando Román -a las que hay que añadir las de Gabriel Novaes y Sebas Castro, producidas el pasado mes de diciembre-, dejan al de Mequinenza con las opciones justas para construir un once competitivo que plantar ante el filial nazarí.



Becerra, Djetei, Álvaro, Chus Herrero, Fernández, Raúl Cámara, Zelu, De las Cuevas, Xavi Molina, Imanol, Javi Flores son los únicos once jugadores con fichas sénior del actual plantel cordobesista, a los que habría que añadir a Luis Garrido, que será presentado hoy. Además, hay que sumar a los tres sub 23 que hay en el plantel: Ángel Moreno, Sebas Moyano y Owusu, por lo que a esos 15 futbolistas habría que añadirle a Llamas como portero suplente y a dos futbolistas del filial. En los últimos encuentros, Raúl Agné ha prescindido de Antonio Moyano y tanto en Copa como en algún encuentro liguero ha tirado de Fran Gómez y de Vera para tener más alternativas en ataque, por lo que la convocatoria para el sábado, día en el que previsiblemente viajaría el equipo, serían habas contadas, salvo que haya alguna sorpresa de última hora en forma de fichaje, aunque resultaría poco probable que diera tiempo a que viajara. A Granada irá el Córdoba en cuadro.