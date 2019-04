Rafa Navarro: "Si hay que morir, que sea de pie"

El técnico del Córdoba, Rafa Navarro, ha comparecido en sala de prensa para analizar el partido que su equipo juega este domingo en El Arcángel, ante el Lugo. Navarro ha asegurado, con cierta épica, que "si hay que morir, que sea de pie".

Además, el míster de los blanquiverdes ha comentado los siguientes aspectos:

Los impagos de las nóminas

Es una situación delicada pero cuento con una plantilla en la que lo deportivo prevalece. Estamos preocupados por la situación, por la gente del club, de las oficinas, familias que viven más el día a día. Pero tengo la suerte de contar con 24 profesionales que solo hablan del domingo y de sacar esto adelante, solo hablan de fútbol.

La imagen en Elche

No se vio ni se plasmó lo que se trabajó y lo que se dijo durante la semana. Es un mal que adolece el equipo esta temporada. Fuera de casa hay una desconexión que no le encontramos explicación, es algo que hay que mejorar. Tanto en Extremadura como en Elche jugamos partidos calcados. Si queremos conseguir el objetivo de la salvación tenemos que mejorar.

Coincidencia con la Semana Santa al ser Domingo de Ramos

Jugar con nuestra afición es un plus. Si El Arcángel está lleno jugamos con uno más, pero venga más o menos gente nuestro partido tiene que ser el mismo. Estamos en el alambre, nos lo jugamos todo. Nos jugamos la temporada en un partido y somos conscientes de ello.

Análisis del rival, el Lugo

El análisis es sencillo, da igual el rival que venga, en este caso viene un equipo que pelea por la permanencia. Es cierto que el Lugo no tiene buenos números pero también se juega la vida. Solo vale ganar y que los puntos se queden en Córdoba. Estamos concienciados, preparados para cambiar la imagen que dimos en Elche.

Charla con Fernández durante el entrenamiento

Hablo con Fernández y con todos los capitanes. Comentábamos la importancia del partido, me gusta hablar con los capitanes a veces porque tienen un peso específico en el campo. Para que transmitan al vestuario la importancia del encuentro.

Perspectivas si no se vence al Lugo

Mi discurso no va a cambiar mientras las matemáticas no digan lo contrario. El partido con el Lugo puede ser casi definitivo, pero mientras las matemáticas digan que el Córdoba puede salvarse no variare el discurso. Lo que le dije a los jugadores es que, si hay que morir, que sea de pie.

La posición de Luis Muñoz

A día de hoy no pienso en volver a poner a Luis en el centro de la defensa. Es un jugador que abarca mucho campo y que nos está dando una fortaleza en el centro del campo que antes no teníamos.

Las bajas locales

Veo a Carrillo con pocas posibilidades de llegar al domingo, hoy ha tenido que salirse del entrenamiento. La única baja, además de Flaño, será posiblemente la de Carrillo.

Posibles cambios en el once

El once lo tengo en mente. Vamos a variar un poco respecto a la alineación de la pasada jornada. En función de cómo vaya el partido variaremos el sistema o meteremos más gente por dentro. No terminé del todo contento con el rendimiento de algún jugador, no quiere decir que se borrasen, pero tienen que dar el cien por cien en cada partido y puede haber una modificación.

Un abrazo a Joaquín Caparrós

Desde aquí quiero mandarle un saludo a Joaquin Caparrós, que fue mi entrenador. Estoy convencido que va a salir de esta, desde aquí le mando un abrazo.