Navarro: Es un subidón después de semanas de tragar mucho

El técnico del Córdoba, Rafa Navarro, ha comparecido en sala de prensa tras la victoria de su equipo ante el Mallorca. El entrenador de Ciudad Jardín ha asegurado que es “un subidón importante” después de “semanas de tragar mucho”.

Además, Navarro ha tratado los siguientes temas en su comparecencia:

Una victoria muy trabajada

Ellos tienen muy buen equipo, que lucha por subir a Primera. Hemos tenido que hacer muchas cosas bien para llevarnos el partido. Estoy contento con la actuación de los jugadores, pero seguimos teniendo mala suerte, porque el segundo gol del Mallorca nos lo hicimos nosotros. Estoy satisfecho porque hemos dado imagen de equipo.

El vestuario

Hoy ha sido un subidón importante para los jugadores, porque han sido semanas de tragar mucho. Hoy tendrán que desconectar para empezar a pensar mañana en el Elche, que es el siguiente equipo.

Los problemas en defensa

Estoy convencido que tenemos que mejorar en defensa, no regalar tanto. Pero la próxima semana vamos a trabajar los errores en segundas jugadas. El equipo tiene cosas ofensivamente para ser optimistas. Seguiremos trabajando, pero estoy convencido de que con esta actitud se pueden hacer cosas importantes.

La pareja Andrés-Piovaccari

Muy contento del trabajo de ambos. La pena es que Pío no puede jugar la semana que viene por la quinta amarilla, tendrá que hacerlo Carrillo, que nos ha dado mucho oxígeno cuando ha salido en la segunda parte.

La actuación de Lavín

Le he visto bien, tranquilo, tenemos dos grandes porteros. Nos ha dado seguridad y estoy contento con su trabajo. También me he acordado de Quim o de Vallejo, que no están jugando ahora mismo pero hacen que en los entrenamientos sus compañeros se esfuercen. Tenemos a 24 jugadores muy metidos en el tema.

La lesión de Luis Muñoz

Tiene la sensación de que ha sido un golpe muy fuerte en la rodilla, aún no sabemos el alcance de su lesión.

El sufrimiento desde el banquillo

Ahora entiendes a los entrenadores de Primera, que de un año para otro tienen más canas que el Puma. Ojalá se consigan todas las victorias así.