Rafa Navarro: "Tenemos que ser profesionales y hacer nuestro trabajo"

El técnico del Córdoba, Rafa Navarro, ha acudido a sala de prensa para analizar la actualidad deportiva y extradeportiva de su equipo, que este domingo se enfrenta a las 20.00 horas al Zaragoza, en El Arcángel. Navarro ha declarado que "la situación no es la ideal, pero tenemos que centrarnos en el partido que jugamos el domingo".

Además, ha tratado los siguientes temas:

Las bajas

Ya seguras son Piovaccari, Flaño y creo que también Jaime Romero. Carrillo creo que va a llegar, pero va a llegar justo.

Aspectos extradeportivos

La situación no es la ideal, tenemos que estar al margen y centrarnos en lo deportivo, en el partido que jugamos el domingo.

Convocatoria con jugadores del filial

Según la reglamentación sólo pueden estar en el campo tres sub23, ya jugaron el otro día Marcos, Carbonell y Andrés, me gustaría llevar a alguno del filial pero es una papeleta importante. Los mayores de 23 años no pueden jugar porque no tienen ficha.

Alicientes para el partido ante el Zaragoza

Es una situación delicada, los jugadores son profesionales y ya no te hablo en muchos casos de que no sientan el escudo. Pero por un aspecto de egoísmo propio, de dar una buena imagen para estar el año que viene en un equipo mejor, son alicientes para los jugadores. La afición está en todo su derecho de venir a protestar, llevan varias temporadas sin hacerse las cosas bien en el club y entiendo que vengan a protestar, son libres para ello, aunque me gustaría que viniesen a animarnos. Pero yo no estoy en el pensamiento de los aficionados.

Intensidad desde el primer minuto

Es cierto que el equipo no salió bien, estamos ahí abajo porque no salimos a los partidos como deberíamos salir, nuestros números en defensa son de equipo de descenso pero los ofensivos de equipo que pelea por el play-off. El equipo en Oviedo luego se rehizo y lavó un poco la imagen de los últimos partidos.

Su futuro la próxima temporada

De momento no me han dicho nada, estoy centrado en acabar la temporada de la mejor manera posible.

Cuando me dieron el equipo era en una situación bastante complicada, según cómo acabemos se hablará si seguiré o no. La situación es muy complicada y estoy súper contento de la oportunidad que me dieron

Los impagos y el rendimiento deportivo

No hay relación, el equipo no ha variado en su situación deportiva de hace unos meses a ahora. No es cómodo ni bueno para los jugadores, ni para los empleados del club que viven el día a día y lo pasan mal. Por ellos sí estamos más preocupados. Pero los jugadores sí saben perfectamente que van a cobrar.

Análisis del Zaragoza

El Zaragoza va a venir a por todas, es uno de los grandes de la categoría, su plantilla se confeccionó para estar arriba pero por la competitividad de la categoría están abajo. Ellos vendrán a ganar pero nosotros a conseguir los tres puntos, lo que tengo en la cabeza.

Jugadores para el proyecto de la siguiente temporada

Hay jugadores aprovechables para jugar en Segunda, todos saben con los problemas que se confeccionó esta plantilla. Pero hay jugadores que serían aprovechables en otras circunstancias. No es fácil jugar como han jugado, en una situación de descenso. Hay jugadores que en otras circunstancias darían otro nivel, está claro.

Suspicacias en los próximos partidos

Hablamos de gente profesional que va a salir a ganar independientemente de que puedan fastidiar a otros equipos. Tenemos que ser profesionales e intentar dar una buena imagen como se dio en muchos momentos en Oviedo y hacer nuestro trabajo. Los rivales, si pueden, te revientan. Nosotros tenemos que ser iguales.

El centro del campo y el ataque ante el Zaragoza

La idea será la que hicimos en Oviedo. De las Cuevas se retiró del entrenamiento por precaución. A lo mejor entrará Yann y Carbonell se desplaza a la banda, esas son las alternativas que hay.