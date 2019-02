Rafa Navarro: «No veo una locura pensar que nos vamos a salvar»

Rafa Navarro fue presentado ayer oficialmente como nuevo entrenador del Córdoba. El acto ante los medios lo abrió el director deportivo blanquiverde, Rafa Berges, que recordó «que nuestra relación es desde que éramos niños, jugando juntos y compartiéndolo todo en el Córdoba CF», por lo que para él era «un honor» presentar al nuevo entrenador blanquiverde, un Rafa Navarro del que el director deportivo aseveró que «desde el club no vemos a alguien más capacitado que a una persona de la casa y que lleva el ADN del club. Por todo pensamos que nos va a sacar de esta situación».



El nuevo entrenador del Córdoba inició recordando su sueño, cómo llegó al club de niño y de lo que significa esta oportunidad: «Cuando era pequeño tuve un sueño, jugar en el Córdoba. Cuando me retiré tuve otro, que era entrenar al equipo de mi tierra y hoy, gracias a Dios, se hace realidad. Son trenes que pasan en la vida que hay que coger y no me da miedo la situación, ni muchísimo menos. Soy cordobesista y creo que estoy capacitado para sacar esto adelante», afirmó Rafa Navarro.



También tuvo un mensaje el nuevo entrenador blanquiverde a la afición, de la que recordó que «en los malos momentos siempre ha estado ahí y éste es uno más. Ellos van a responder seguramente, saben lo que nos estamos jugando y lo que nos espera si no conseguimos el objetivo», por lo que solo espera de ella «que nos apoye, como siempre, que esté con nosotros hasta el último partido, aunque estoy convencido de que nos vamos a salvar aquí en la penúltima jornada», vaticinó el de Ciudad Jardín.

También habló Navarro del manto derrotista que siempre envuelve a los clubs y aficiones en dificultades y el Córdoba no es diferente en eso. Una idea que se mantiene por un sector es que no hay nada que hacer ya, algo en lo que Navarro no está de acuerdo. «Yo no lo veo. No soy un loco, si lo viera imposible no estaría aquí sentado. Estoy aquí porque lo veo posible. Es algo que hay que trabajar y es verdad que las jornadas pasan y el equipo no es capaz de enganchar un par de victorias, que es lo que te hace acercarte a la salvación. Pero no veo ninguna locura pensar que nos vamos a salvar. Si ganamos esos dos partidos seguramente estemos ahí», en la pelea por la permanencia.



Otra de las dudas que podrían surgir es sobre su experiencia, ya que hasta ahora la Tercera División ha sido la categoría más alta en la que ha entrenado. «La experiencia se coge entrenando», recordó el nuevo técnico blanquiverde. Llevo muchos años tragando polvo en Tercera División y si a Guardiola o a los técnicos de ahora de primer nivel no se le hubieran dado oportunidades seguramente tampoco hubiesen llegado. No me da miedo esta andadura, creo que estoy capacitado» para tomar las riendas del equipo de toda su vida.



Sobre su llegada al vestuario, Rafa Navarro indicó que «He visto a la gente convencida de que este barco lo vamos a sacar a flote y yo soy el primero. Ellos se han dado cuenta de que las oportunidades se van acabando y que cada partido es una final, empezando por el sábado», ante un Málaga en plena lucha por el ascenso a Primera. Además, el de Ciudad Jardín expuso que «estoy convencido, por la actitud de los jugadores y la predisposición que tienen, de que vamos a sacarlo adelante».



Quizá el mejor argumento sobre la llegada de Rafa Navarro lo diera Berges: «Teniendo en cuenta el conocimiento que tiene del club, el respeto que se ha ganado defendiendo esta camiseta tantos años y lo que sabe de fútbol, es la mejor persona para coger al equipo en este momento tan delicado».