Rafa Navarro: "Hicimos un trabajo inmenso y ese es el camino"

El técnico del Córdoba, Rafa Navarro, puso en valor el "trabajo inmenso" de sus jugadores ayer, en Cádiz, tras el empate a uno sellado en el estadio Ramón de Carranza. "Era un partido muy complicado en un campo muy difícil", dijo Navarro, que añadió que "quería dar las gracias a mi equipo por el esfuerzo y a la gente que ha venido a vernos".

De hecho, el entrenador de Ciudad Jardín manifestó que al Córdoba le faltó algo de fortuna para haber vencido. Sobre el rendimiento de sus futbolistas, indicó que "solo he visto once jugadores que lo han dado todo y que no se llevaron el partido por mala suerte. Nos hemos metido un gol en propia puerta, hemos dado un palo y he visto a un equipo que ha rendido", aseguró.

Sobre el Cádiz, Rafa Navarro afirmó que "tiene buen contragolpe y sale rápido, pero sabíamos que le cuesta llevar la iniciativa". El técnico del Córdoba dijo que "hemos desconectado bien su línea de pase e hicimos un desgaste físico" para conseguirlo. "Ese es el camino, vamos a seguir trabajando porque creemos que se puede", aseguró Navarro, que avisó que "yo no voy a tirar la toalla nunca".