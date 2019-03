Rafa Navarro: "Estamos en una fase clave de la temporada"

Rafa Navarro acaba de comparecer ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que el Córdoba ha de jugar el domingo en Almendralejo. Un partido del que el técnico blanquiverde recuerda que "hay trece partidos más" después de él, aunque también reconoce que "estamos en una fase clave de la temporada". "Estoy convencido que los jugadores van a dar lo mejor de su versión. Luego en el fútbol pueden pasar mil cosas, pero lo único que le pido a mis jugadores es que cuando termine el partido podamos mirarnos a la cara, no bajarlo por no haber hecho un buen trabajo. No es negociable no dejarse todo", aseveró el de Ciudad Jardín, que también habló sobre las bajas y dudas que mantiene en su plantilla. "Vamos a esperar hasta mañana con los centrales. Al principio de semana Chus tenía mejores sensaciones pero hoy han terminado la sesión al contrario, con Flaño con mejores sensaciones. Mañana se sabrá si entran en convocatoria. Aguado y Andrés están recuperados", informó Navarro, que vaticinó un encuentro "duro" en el que habrá que resolver los problemas defensivos del equipo. "Llevamos toda la semana trabajando un planteamiento y vamos a tratar de hacernos fuertes. Todos sabemos que el Córdoba ha recibido muchísimos goles, eso hay que pararlo y empezar a crecer. Eso debe ser una seña de identidad, intentar parar esa sangría de goles que el equipo ha recibido y desde ahí, como digo, crecer", deseó el entrenador del Córdoba.