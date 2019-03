Rafa Navarro, "contento" con el rendimiento de su equipo "pese al resultado"

El técnico del Córdoba, Rafa Navarro, ha comparecido en la sala de prensa del estadio Francisco de la Hera de Almendralejo tras la derrota de su equipo ante el Extremadura. El entrenador de Ciudad Jardín ha definido como “dos regalos” del portero Carlos Abad los dos primeros goles del Extremadura, acciones que un equipo en la situación del Córdoba “no puede permitirse”.

No obstante, el técnico blanquiverde ha defendido a Carlos Abad, del que ha dicho que “nos ha dado en otros momentos muchísimos puntos, hoy (por este domingo) no ha tenido su día pero estoy contento con el trabajo que ha hecho, son errores que se tienen”. Ha admitido que, en el descanso, le dijo a Abad “que no podía jugar el balón al medio en el minuto 44, que tendría que haber jugado a una banda, porque estaba la primera parte ya acabada”, en referencia a la jugada del segundo gol azulgrana.

Lo más destacado de la comparecencia de Navarro ha estado en su valoración global del partido. “Estoy contento con el rendimiento del equipo pese al resultado”, ha indicado, ya que “el equipo nunca le ha perdido la cara al partido y me voy satisfecho del trabajo que han hecho, hasta el último minuto y con uno menos se han dejado el alma”.

Preguntado sobre los motivos de estar contento con el rendimiento de sus jugadores, Navarro ha insistido en que “no hemos arrojado la toalla, pese al resultado hemos peleado los balones. Es cierto que no ha sido nuestro mejor partido, pero al menos el equipo ha tenido derroche”.

Navarro ha pedido “disculpas” a la afición, desplazada en un número de 500 personas al estadio del Extremadura. “Si no hubiesen pasado esos errores el resultado habría sido otro, pero esto no se termina hoy, queda muchísima liga y en esta línea podemos hacer cosas importantes”, ha manifestado.

Finalmente, ha reconocido que “el vestuario está tocado, pero los jugadores saben que hemos tenido mala suerte, hemos dado dos palos y tuvimos alguna ocasión que otra. Cuando el balón no quiere entrar es imposible”, ha insistido Rafa Navarro.