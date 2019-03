Rafa Navarro, de la charla motivacional al "vamos a por todas"

El técnico del Córdoba, Rafa Navarro, ha atendido este viernes a los medios de comunicación en la sala de prensa de El Arcángel, con motivo de la previa del partido ante el Cádiz, que se juega este domingo. Lo ha hecho más de una hora y media tarde respecto a la hora prevista, ya que el equipo tuvo una sesión de motivación para mejorar el aspecto anímico de la plantilla.

Navarro ha indicado que “simplemente hemos tenido una charla de motivación, porque creemos que esto se puede sacar adelante y confiamos en ello. Ha sido una charla entre los jugadores y el cuerpo técnico; y los jugadores están convencidos de que se puede sacar esto adelante”.

Además, ha respondido a las siguientes preguntas:

-¿Cómo habéis vivido la semana en clave no deportiva?

-En el vestuario solo se habla de fútbol. De que estamos metidos en sacar adelante la situación, y no se habla de nada que no sea fútbol.

-¿La charla la ha dado algún personal externo, algún coaching, o ha sido entre el cuerpo técnico y los jugadores exclusivamente?

-No, ha sido una charla nuestra.

-¿Han participado directivos del club?

-Sí, sí, todos.

-¿Cómo analiza al rival, el Cádiz?

-Es un equipo que está compitiendo por jugar el play-off, es un rival fuerte y que ataca por las bandas, tiene argumento para hacerle daño a cualquier equipo. Pero nosotros vamos a por todas, vamos a intentar traernos los tres puntos porque no nos queda otra. Con esa intención vamos. Estamos convencidos de hacer un buen trabajo en Cádiz y de traernos los máximos puntos posibles.

-¿Cómo se le gana al Cádiz?

-Con fútbol, corriendo más que ellos, ganando las disputas y las segundas jugadas, estando concentrados. Todo el mundo tiene que dar un paso adelante, la plantilla está concienciada. Los jugadores saben los errores que tenemos y que hay que corregirlos. El domingo puede ser un día importante para nosotros.

-¿Desespera que se sigan repitiendo los mismos errores defensivos?

-Son temas que se hablan en el vestuario, está claro que el día del Málaga se hizo un buen partido, el Sporting no fue superior a nosotros, pero hay momentos puntuales en los que se pierde la concentración y no se tiene la tensión necesaria para un equipo de Segunda División. Y eso es lo que nos está penalizando mucho. Son profesionales y saben que tienen que mejorar en eso para conseguir los puntos de tres en tres.

-El Cádiz llega tras dos partidos sin ganar. ¿Cómo se puede conseguir que tenga más ansiedad que el Córdoba?

-Saliendo bien al campo, esperando que pasen los minutos y ellos tengan más errores. El Cádiz lleva dos partidos sin hacer las cosas bien, y cuando se entra en dinámica negativa, todos los minutos que pasen sin que se vaya poniendo todo en nuestra contra nos va a beneficiar. Si hacemos un buen trabajo en los primeros 25 minutos, que el rival se vaya poniendo nervioso, será importante. El equipo sabe lo que tenemos entre manos, los errores cometidos y lo que tenemos que hacer para sumar. En eso estamos.

-¿Qué opina de las protestas de aficionados?

-Yo estoy centrado en el equipo, en salvar al equipo y en que los jugadores estén inmersos en lo que nos estamos jugando, que es mucho. Ahora mismo, no podemos distraernos. Estamos ante un partido muy importante en Cádiz, y los jugadores tienen que estar pensando en el rival, no nos queda otra.

-¿Cómo cree que va a salir el partido?

-Yo no sé cómo va a salir, porque eso es complicado. Lo que sí quiero es que seamos intensos, que tengamos las líneas juntas, que estemos concentrados los 90 minutos de juego, y esa es la única manera de superar esta crisis. Le pido a los jugadores que estén al 100% durante los 90 minutos de partido.

-¿Se plantea algún tipo de cambio táctico en defensa, a pesar de la baja de Chus Herrero?

-El otro día jugaron Flaño y Quintanilla atrás, con Menéndez y Fernández en los laterales, y en principio no creo que haya ningún movimiento en defensa. Ante el Sporting tuvimos fallos pero no solo de los cuatro jugadores de atrás. Entran muchos más jugadores cuando se defiende un balón parado, y no creo que haya muchos cambios en la línea defensiva.

-¿Cómo surgió la opción de que Carrillo juegue con la selección de Filipinas?

-La verdad es que no tengo ni idea. No sé si tiene antecedentes familiares en Filipinas, la verdad es que no lo sé. Me enteré el jueves o viernes pasado, cuando llegó la noticia