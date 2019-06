Rafa Navarro: "Algún jugador ha dejado mucho que desear, pero eso va en la conciencia de cada uno"

Rafa Navarro se ha reservado su última comparecencia pública como técnico del Córdoba para ser lo más claro posible. El preparador cordobesista reconoció que para los jugadores que han entrado en la lista para Riazor son "los que quieren estar", ya que "cuando las cosas no van como uno quiere se suele sacar la peor cara de las personas. Me he llevado algún chasco", admitió el de Ciudad Jardín, "porque uno siempre quiere que sean profesionales y quizás alguno no lo ha sido. De todas formas hay mucha gente válida, por 14 o 15 jugadores lo daría todo por ellos, pero alguno ha dejado mucho que desear, pero eso va en la conciencia de cada uno", avisó Navarro. "Cuando las cosas van mal hay que ser hombres y me quedo con los que han querido estar". De esa casi decena de futbolistas salvó a alguno, como "Álex Quintanilla o De las Cuevas, que que no pueden y les gustaría estar ahí", aseguró.

Por si había alguna duda, Navarro explicó que "al final están los que quieren estar, porque algunos van con molestias, pero está claro que al final tienes que hacer la lista con los que realmente quieren estar en Riazor. Hay gente, de los que se quedan fuera, que están lesionados, y otros según los partes médicos no tienen grandes lesiones, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera".